Google Flights lance un nouvel outil qui fait économiser GROS

Comme Silo Voyage aime vous aider à économiser GROS, voilà que Google Flights offre une fonctionnalité qui sera certainement bien reçue.

Annoncé lundi par le géant du web, l’outil permet de savoir à quel moment le vol désiré sera le moins cher, et à quel moment il faut l’acheter. Les utilisateurs peuvent alors mieux décider s'ils souhaitent réserver maintenant ou plus tard, a indiqué Google dans son communiqué.

Il sera aussi possible de faire un suivi des prix, et Google Flights vous informera si les prix se mettent à baisser de manière significative.

Toutefois, selon Andrew D’Amours, cofondateur de Flytrippers, l’outil ne fonctionne pas pour toutes les liaisons.

«J’ai regardé tantôt pour un vol Montréal-Toronto, car je dois y aller bientôt, et la fonctionnalité n’existe pas encore pour cette date et cette route. Il doit y avoir assez de données pour qu’il puisse faire une prédiction, mais ça commence à apparaître pour quelques liaisons», explique-t-il en entrevue au Québec Matin.

Selon l’outil de Google, le meilleur moment pour réserver des vols pour les vacances de Noël se situe vers début octobre.

«Les prix moyens ont tendance à être les plus bas 71 jours avant le départ, un changement important par rapport à nos informations de 2022, qui ont révélé que les prix moyens étaient les plus bas seulement 22 jours avant le départ», a déclaré Google dans son communiqué lundi.

Mais attention, Andrew D’Amours souligne que l’outil ne doit pas être considéré comme la panacée.

«Ça va juste être utile si tu as une date précise et une destination précise, et avoir une date et destination précise c’est littéralement le pire moyen pour économiser», insiste-t-il.

«Il faut être un peu flexible sur tout, incluant sur possiblement acheter des billets séparés», ajoute l’expert.

Par ailleurs, Google Flights peut vous indiquer quelles sont les destinations les plus recherchées pour les départs du 20 décembre 2023 au 5 janvier 2024 à partir d’aéroport américain.

La station balnéaire de Cancún, au Mexique, occupe la première place.

Voici la liste complète dévoilée par Google:

1- Cancún

2- Miami / Fort Lauderdale

3- Londres

4- New York

5- Tokyo

6- San Juan

7- Honolulu

8- Orlando

9- Paris

10- Los Angeles

