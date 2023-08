5 cidreries où cueillir des pommes avec un cidre à la main

Partager







La saison des pommes est officiellement commencée!

Pour une auto cueillette de pommes qui fait le bonheur des adultes, ne cherchez pas plus loin.

Voici 5 endroits près de Montréal qui troquent la fermette pour des bouteilles de cidre.

En plus de proposer les plus belles bouteilles de cidre, Chemin des sept ouvre ses vergers pour la saison des pommes. Pour l'autocueillette, il faut aller à Rougemont. Pour la boutique, les dégustations et les pique-niques, c'est plutôt à la cidrerie à Saint-Jean-Baptiste (à deux minutes seulement de voiture). Autocueillette disponible du 1er septembre 2023 jusqu’à la fin de semaine de l’Action de grâce.

Vendredi: 10h à 15h

Samedi et dimanche: 10h à 17h

Verger pour autocueillette: 330, rang de la Montagne, Rougemont

Cidrerie: 6600, chemin des Sept, Saint-Jean-Baptiste

À Saint-Joseph-du-Lac, cette cidrerie propose le parfait cadre pour prendre une panoplie de photos. Sur place, retrouvez un grand verger, un bar à cidre, un snack bar, des espaces pour se déposer et déguster du cidre et un restaurant.

Tous les jours – 9h à 17h

649, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

Toujours à Saint-Joseph-du-Lac, le Domaine Lafrance propose l’autocueillette de pommes et compte plusieurs tables à pique-niques dans les vergers. Un bistro, le Lafrance, est également offert aux visiteurs proposant un comptoir prêt-à-manger. La nouvelle Beignerie signée Odette s'est installée sous la tourelle. Voilà l’endroit pour commander vos beignes! Bon à savoir: Des dégustations sont offertes directement à la boutique ouverte 7 jours sur 7 pendant toute la saison. Les chiens ne sont pas permis pendant la saison de l'autocueillette. Il y a un frais d'entrée de 4$ pour accéder aux vergers et l'entrée est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins.

Lundi au vendredi : 10 à 17h

Samedi dimanche : 9 à 17h

1473, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

C'est au pied du mont Rougemont, sur la Rive-Sud de Montréal, qu'est installée la cidrerie Michel Jodoin dont la réputation n'est plus à faire. Sur place, cueillez de délicieuses pommes, découvrez près d’une dizaine de produits exclusifs en boutique et profitez du site le temps d’un pique-nique dans le verger ou d’une randonnée pédestre en montagne.

1130 Rang, 1130 La Petite-Caroline, Rougemont

Bien réputée, cette cidrerie propose un magnifique site où vous trouverez un bar à cidre et une boutique où faire des provisions pour la saison.

Tous les jours – 9h à 18h

5 QC-137, Sainte-Cécile-de-Milton

