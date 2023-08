L'un des lieux les plus «Instagrammables» de Montréal est actuellement à louer

Partager







Longtemps connu comme étant l'un des lieux les plus «Instagrammables» de la ville (surtout pendant le temps des Fêtes) voilà que le mythique local du fleuriste Jardin de Mathilde sur l'avenue de Lorimier est à louer.

Cette «cute» boutique de fleurs contenait une grande variété de plantes, de fleurs, de petits arbres, de cactus et de succulents. L’été, il y avait autant de plantes à l’extérieur qu’à l’intérieur, et l'hiver, on avait l'impression d'être débarqués au royaume du Père Noël.

Il y a plus d'un an, le fleuriste a troqué le Plateau pour le quartier Rosemont en déménageant ses pénates au 2619 rue Masson. Depuis, le local du Plateau demeure vacant.

Voilà qu'une page de l'histoire se tourne alors que le local est maintenant disponible pour la location.

Pour vos besoins en fleurs, vous pouvez toujours visiter le Jardin de Mathilde sur Masson.

À qui la chance?

Pour plus de détails, les propriétaires du Jardin de Mathilde demandent à être contactés par message privé sur Instagram.

2619 rue Masson

