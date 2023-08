One Piece: voyez la dernière bande-annonce avant l’arrivée de la série Netflix [VIDÉO]

Partager







L’adaptation en prises de vues réelles de One Piece débarque sur Netflix jeudi, et la plateforme de streaming a diffusé une dernière bande-annonce pour célébrer son arrivée.

One Piece pour Netflix est développé par Matt Owens et Steven Maeda et se base sur la populaire série de manga de Eiichiro Oda, qui a également été adaptée en anime.

Bande-annonce One Piece

La série live action met en vedette Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Roronoa Zoro), Armand Aucamp (Bogard), Jacob ROmero (Usopp), Vincdent Regan (Garp) et Morgan Davies (Koby).

One Piece commence à 3h du matin sur Netflix au Québec. Les huit épisodes seront disponibles dès le lancement.