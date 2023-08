Pas la peine de sortir voir la superlune bleue ce soir: ce n'est pas vraiment impressionnant

Partager







On aura droit à une superlune bleue ce soir autour de 21 h 30. C’est un phénomène assez rare qui ne se reproduira pas avant 2037. Mais on prévient tout de suite: ça ne veut pas dire que ce sera particulièrement intéressant à observer. On vous explique pourquoi.

Une lune pas si bleue et pas si super

Il ne faut pas s’attendre à apercevoir une immense pleine lune aux reflets bleutés ce soir. Les appellations «superlune» et «lune bleue» ne désignent pas vraiment des phénomènes astronomiques observables à l’œil nu.

Lorsque la Lune est pleine au moment où elle atteint son périgée, le moment où elle est le plus près de la Terre durant son orbite, on l’appelle «superlune». Le terme a été inventé en 1979 par Richard Nolle, un astrologue.

Cette conjoncture est en effet plus significative pour les astrologues que les astronomes et elle n’est pas si rare que ça. Les superlunes peuvent se produire quelques fois par année, mais en moyenne tous les 413 jours.

MEGA/WENN La dernière superlune, dite "lune des Esturgeons", prise le 1er août 2023

Quant au terme «lune bleue», on l’utilise quand deux pleines lunes ont lieu durant le même mois. La deuxième lune est celle qu’on considère «bleue». C’est de là que vient l’expression anglophone «once in a blue moon» qui signifie «assez rarement». Cette pleine lune n’a rien de différent à part cette question de timing.

Cette année, la superlune bleue va passer à 357 344 km de la Terre, ce qui aura surtout des effets sur les marées.

Chaque mois, les marées sont plus intenses durant la pleine lune et la nouvelle lune. Lorsque la lune est pleine à son périgée, comme c’est le cas avec la superlune, cet effet est décuplé. Durant quelques jours, avant et après la superlune, les marées basses seront plus basses et les marées hautes, plus hautes.

Peu de choses à voir

À part des marées plus contrastées, il n’y aura pas grand-chose de spécial à observer avec cette superlune. Bien qu’elle soit plus près de la Terre, le diamètre de la superlune bleue ne paraîtra que 14% plus grand, ce qui se remarque difficilement à l’œil nu.

Il se peut que la lune paraisse plus grosse au lever et au coucher, mais cela est dû à «l’illusion lunaire», plutôt qu’à sa réelle proximité avec la Terre. Cette illusion d’optique est causée par la manière dont notre cerveau interprète ce qu’il voit quand la Lune est près d’autres objets dans notre champ de vision, comme des bâtiments ou la cime des arbres.

La Lune sera aussi un peu plus brillante, de par sa proximité, mais, encore une fois, sans que cela soit perceptible pour l’œil humain.

Quant à sa couleur, elle pourrait être rougeâtre à son lever ou à son coucher, mais c’est un phénomène atmosphérique qui n’est pas réservé aux superlunes bleues.

Avec un ciel qui se dégagera lentement en soirée ou en fin de soirée pour certaines régions du Québec, ce n’est peut-être pas la meilleure occasion de sortir votre télescope ou vos jumelles.

Avec les informations de Space.com

