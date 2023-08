Un imposant alligator de 800 livres retiré des eaux du Mississippi

Partager







Des milliers d’alligators vivent dans le Mississippi, mais des chasseurs ont mis le grappin sur le plus costaud de la colonie : un prédateur de 4,3 mètres et plus de... 800 livres!

Il s’agit d’un record selon le département de la Faune de l’État.

Tanner White, Don Woods, Joey Clark et Will Thomas ont capturé la bête sur la rivière Yazoo la fin de semaine dernière.

Le quatuor a vu ses efforts récompensés samedi matin après sept heures de travail en pleine nuit jusqu’aux petites heures, entraînant la rupture de plusieurs lignes de pêche et quelques dommages matériels sur l’embarcation.

«Il a dicté tout ce que nous devions faire. C'était épuisant, mais puisque l'adrénaline montait, on ne le remarquait pas», a déclaré Woods au média Clarion Ledger.

L'alligator a été capturé par ce dernier, qui était titulaire du permis.

Ironiquement, le géant des marais avait déjà été repêché 16 ans plus tôt à une trentaine de kilomètres du lieu de la prise.

Ricky Flynt, qui était à la tête du programme des alligators de la Faune en 2007, avait apposé une étiquette en métal sur le reptile, qui mesurait alors 3 mètres et qui était considéré comme une «nuisance».

Il s’était invité dans un étang privé derrière une résidence.

«Nous avions emprunté leur bateau de 10 pieds pour entrer dans l'étang parce qu'il était entouré d'arbres. Lorsque nous avons accroché l'alligator, nous avons réalisé qu'il était plus gros que ce que nous pensions», a raconté Flynt.

Le fait que l’alligator ait eu une poussée de croissance depuis son premier signalement a de quoi impressionner, tout comme ses déplacements depuis l’époque.

«C'est intéressant de savoir qu'il a parcouru (34 km)!», a ajouté Flynt, qui dit avoir déjà retracé un spécimen à 80 km de son point de départ.

