Voici comment obtenir un rabais important sur l'essence aujourd'hui

Partager







Entre 16h et 19h, jeudi, les clients québécois pourront obtenir un coupon pour économiser jusqu'à dix sous par litre dans les dépanneurs Couche-Tard du Québec.

La chaîne mondiale de dépanneurs en a fait l’annonce dans un communiqué. Le rabais est offert dans le cadre de la Journée Couche-Tard. Il sera applicable pour un achat minimal de 25 litres et pour un maximum de 75 litres d’essence.

«Un événement comme la Journée Couche-Tard ne serait tout simplement pas complet sans des économies à la pompe, a dit le vice-président aux opérations du Québec de Couche-Tard, Pierre Peters.

«À l'approche de la fin de semaine de la fête du Travail, nous sommes fiers de rendre hommage à la loyauté inébranlable de nos clients et de stimuler l'énergie et l'enthousiasme suscités par la Journée Couche-Tard en leur offrant des économies encore plus spectaculaires», a-t-il ajouté.

Les clients pourront également profiter d’un rabais de 50% sur les repas chauds et sur les breuvages entre 6h et 16h. Une réduction de 50% sur la recharge électrique sera également offerte aux automobilistes pendant la même période.