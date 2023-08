Préparez-vous à avoir chaud: l’été arrive (enfin) en septembre

Partager







Êtes-vous découragé par la météo des derniers mois? Ne désespérez pas: l’été n’a pas encore dit son dernier mot! Septembre s’annonce beau et chaud avec une quantité de précipitation sous les normales.

Après un mois de juillet pluvieux et un mois d'août frais, septembre s’annonce encourageant. Et le Québec devrait connaître son plus beau week-end de la fête du Travail depuis 2016.

«Un système de beau temps est attendu pour la première moitié du mois. Par définition, ça nous ne donne pas de pluie, mais il pourrait y avoir quelques orages ponctuels», souligne le météorologue à MétéoMédia, Réjean Ouimet.

L'automne météorologique qui débute en septembre sera balayé par des températures chaudes, voire très chaudes. Selon les modèles, quelques journées avec des maximums caniculaires pourraient marquer les premiers jours du mois.

La saison estivale connaît généralement ses derniers 30 degrés Celsius (°C) vers le 5 septembre au Québec, mais il est possible que cette date soit dépassée cette année, précise le météorologue.

La province n’a connu cet été que huit jours avec des températures à 30 °C et plus — dont deux en juillet et aucun en août.

«Au Québec, les derniers 30 °C remontent au 25 juillet. Et à Montréal, c’était le 6 juillet. Que les derniers 30 arrivent aussi tôt dans l’été, c’est assez exceptionnel», fait valoir M. Ouimet.

Un retour à la réalité est toutefois attendu vers la mi-septembre, avec une baisse des températures.

«Entre la première et la deuxième moitié du mois, il y a normalement trois degrés de différence. Cette année, on s’attend à un six degrés de différence. Le contraste sera deux fois plus grand. Le passage des conditions estivales à l'automne risque de causer un choc», explique le météorologue.

Les chiffres donnent raison à la déception

L’été 2023 passe officiellement à l’histoire pour la quantité de pluie reçue. Certaines régions, dont Montréal, Québec et Sherbrooke, ont reçu jusqu’à deux fois plus de précipitations que la normale.

Au moins cinq épisodes de pluie de plus de 100 mm ont été enregistrés, une «première» depuis au moins 30 ans, selon M. Ouimet. «On a connu l’été le plus arrosé en 80 ans, donc depuis qu’on prend des données», précise-t-il.

Si août a été un peu plus sec, il ne fait pas bonne figure en matière de températures.

«C’est le premier mois depuis septembre 2022 en bas des normales de température, surtout le jour. On avait aussi pas mal de nuages. Se priver de soleil en été, ça paraît sur le mercure», souligne le météorologue.



Autre caractéristique de l’été 2023: «on a eu moins de belles fins de semaine qu’à l’habitude. On a eu cinq beaux week-ends alors qu’il y en a sept normalement», précise l’expert.



«Les chiffres donnent raison à notre déception, poursuit-il. On n’a vraiment pas eu de séquences de beau temps. Il a fallu vérifier la météo tout le temps. Et ça a été difficile pour les météorologues de donner un portrait fidèle parce qu’il y avait toujours un petit risque de pluie. Ce n’étaient vraiment pas des conditions fiables.»