Un nouveau modèle Nintendo Switch OLED dévoilé [PHOTOS]

Nintendo a dévoilé jeudi matin un tout nouveau modèle de la Nintendo Switch OLED qui rend hommage à Super Mario.

Nommée «Mario Red», la Switch OLED comprend de petits éléments de designs qui rappellent le gentil plombier.

Courtoisie Nintendo

À l’arrière, on retrouve la silhouette de Mario à la course, et lorsque vous ouvrez la console, on peut voir des pièces jaunes (coins). Tout ça, évidemment, dans un beau rouge qui fait très «Mario».

La console Switch OLED Mario Red sort le 6 octobre 2023 pour 449,99$ CA et peut être précommandée dès maintenant sur le site de Nintendo. Dès que la console est disponible en précommande chez d’autres détaillants, l’article sera mis à jour!