Voici comment payer moins cher pour prendre le métro, le bus et le REM après 18h

Vous prenez souvent le transport en commun en soirée dans le grand Montréal? Vous payez peut-être trop cher pour votre billet! Voici pourquoi vous ne devriez jamais payer plus de 6$ pour prendre le métro, l'autobus et même le Réseau express métropolitain (REM) en soirée.

Plusieurs utilisateurs et utilisatrices du transport en commun dans le grand Montréal ne sont pas au courant de l'existence du titre «Soirée illimitée», ou pensent qu'il faut prendre le transport collectif un grand nombre de fois dans la même soirée pour que ça vaille la peine de se le procurer.

Ce n'est pourtant pas le cas! Le titre «Soirée illimitée» coûte seulement 6$, et on peut l'utiliser dans tous les types de transport (autobus, métro, trains de banlieue, REM) dans tout le grand Montréal (zones A, B, C et D).

Il est valide entre 18h et 5h du matin. C'est donc dire que si vous partez de chez vous après 18h pour vous rendre quelque part en transport en commun et que vous voulez revenir chez vous de la même façon, c'est pratiquement toujours plus économique d'acheter un titre «Soirée illimitée» que de vous procurer un simple aller-retour (qui varie entre 7$ et 18$, selon les zones).

Si vous achetez des billets par 10 passages, un aller-retour vous revient au moins 6,50$, donc là aussi vous devriez vous procurer un titre «Soirée illimitée».

Bien sûr, si vous avez une passe mensuelle, ce titre ne vous sera d'aucune utilité.

Comment se le procurer?

Lorsque vous achetez votre titre «Soirée illimitée», il se peut que vous ne puissiez pas le mettre sur votre carte OPUS, si d'autres titres présents sur celle-ci entrent en conflit avec elle.

Aussi, si vous mettez un tel titre sur votre carte OPUS, sachez que dès que vous prendrez un transport en commun après 18h, c'est ce titre qui sera utilisé, peu importe que ce soit votre intention ou non (ce qui vous est défavorable si, par exemple, vous voulez faire un aller simple).

On vous recommande de l'acheter sur une carte à part et d'identifier clairement celle-ci pour ne pas vous tromper. Ça peut aussi être une bonne idée de faire des provisions et d'en acheter quelques-unes d'un seul coup si vous faites souvent ce type de voyage.

Les exceptions

Le titre «Soirée illimitée» profite à la plupart des utilisateurs, mais il y a deux exceptions.

Si vous ne voyagez qu'en zone A ou qu'en bus et que vous avez 17 ans ou moins . À ce moment, comme votre aller-retour coûte 5$, il est plus avantageux d'acheter ce titre de transport. Même chose si vous achetez des billets à coup de 10 passages, un aller-retour vous coûte 4,35$, donc c'est plus avantageux.

. À ce moment, comme votre aller-retour coûte 5$, il est plus avantageux d'acheter ce titre de transport. Même chose si vous achetez des billets à coup de 10 passages, un aller-retour vous coûte 4,35$, donc c'est plus avantageux. C'est la même chose si vous êtes une personne de 65 ans ou plus qui ne réside pas à Montréal et qui voyage uniquement en zone A ou en bus , car là aussi votre tarif est à 5$ pour l'aller-retour ou 4,35$ si vous achetez par 10 passages.

, car là aussi votre tarif est à 5$ pour l'aller-retour ou 4,35$ si vous achetez par 10 passages. Comme mentionné plus tôt, si vous avez une passe mensuelle, ce type de transport ne s'adresse pas à vous... à moins que vous voyagez dans une zone autre que celle couverte par votre billet mensuel. Dans ce cas, comme les autres utilisateurs, vous pouvez acheter un titre «Soirée illimitée» plutôt qu'un aller-retour couvrant la zone où vous vous rendez.

