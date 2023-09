17 choses qui nous rendent heureux

Partager







La vie, c’est comme une boîte de chocolats.



On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ni sur qui, d’ailleurs.

Alors dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous avons eu la BONNE partie.

Voici pourquoi:

#1- Une fin de semaine de 3 jours ensoleillée

Et on est chanceux, c’est exactement ce que nous aurons en fin de semaine!

#2- Gagner à un moitié-moitié

Même pas obligé d’être celui du Centre Bell... Juste celui du bingo du camping Ste-Martine, à 43$, c’est le fun!

#3- Savoir que notre journaliste Frédéric Guindon boit du Gatorade dans une cruche d’huile de canola

Pour ceux qui auraient manqué ce reportage-choc, vous pouvez le consulter ICI.

Photos Frédéric Guindon

#4- Écouter la chanson-thème de The Price Is Right en roulant dans une décapotable

RIP Bob Barker

#5- Voir un animal sur un autre animal

#6- Ce graphique:

Reddit u/OB8O



Un utilisateur de Reddit a compilé les fiches +/- cumulatives, par province ou état, de tous les joueurs de la LNH depuis 1967 et le Québec domine outrageusement!

#7- Savoir que Dans une galaxie près de chez vous et Les Boys seront bientôt de retour



Deux incontournables du cinéma québécois ajouteront bientôt de nouveaux chapitres à leurs sagas!

#8- Le mot «vilebrequin»

#9- Se souvenir de la fois où Philippe Melbourne Dufour s’est endormi avec ses AirPods et a fini par les mâchouiller

Pour ceux qui auraient manqué cette aventure épique, c'est ICI.

Image Philippe Melbourne Dufour

#10- La saison du CH qui recommence bientôt

Le Canadien reprendra l’action le 11 octobre prochain contre le Toronto. Go Habs Go!

#11- La résurrection de la coupe Longueuil

D’ailleurs, la Réseau de transport de Longueuil a offert de splendides mullets à ses voyageurs, pas plus tard que cette semaine.

Courts su'l top pis longs en arrière 🎶 Pour célébrer le retour à l'école et la célèbre coupe Longueuil, le RTL vous... Publié par RTL - Réseau de transport de Longueuil sur Mardi 29 août 2023

#12- La page Instagram Kids Getting Hurt

Il n’y rien de plus satisfaisant, dans la vie, que de voir des enfants se faire mal.

#13- Recevoir 21 Timbits dans une boîte de 20



C’est la version «Service au volant» de trouver un 5$ dans un vieux manteau

#14- Un bol de Fruit Loops pis une toast au Map-O-Spread

Nos parents nous disaient que ce n’est pas un bon déjeuner équilibré, mais en vieillissant c’est ce qui nous permet de passer à travers la journée.

#15- Voir une vieille photo de Mathieu Baron à l’époque de Loft Story

Une image vaut mille mots...

#16- François Legault qui embrasse sa sœur

5 ans plus tard, on a encore le frisson juste à y penser.

Legault qui embrasse sa soeur dans le dos de sa femme 😂 #polqc pic.twitter.com/3H5HAilA6y — Edouard Guay (pas de crochet bleu) (@LeGazouilleur) October 2, 2018

#17- Faire le tour des kiosques de dégustation au Costco et repartir avec seulement un hot-dog à 1,50$

Aller au Costco sans goûter à chaque échantillon offert aux petits kiosques, c’est comme écouter du Pink Floyd à jeun.

C’est l’fun mais ça gâche ton expérience.

