Liquid IV et Prime: on fait le point sur les boissons d’électrolytes

Les suppléments d’électrolytes ont la cote! Sur les réseaux sociaux, des ados et de jeunes adultes font la promotion de produits comme Liquid IV et Prime. Mais c’est quoi, au juste, une boisson d’électrolytes? Quels sont leurs effets? Sont-elles bénéfiques pour la santé? On en a jasé avec une nutritionniste.

Commençons par le début: c'est quoi des électrolytes?

Les électrolytes sont des minéraux dont le corps a besoin, explique la nutritionniste Catherine Lepage. Le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium font tous partie de ce qu’on entend par électrolytes.

Dans les boissons d’électrolytes, on retrouve principalement du sodium et du potassium, puisque ce sont principalement ces minéraux qui s'échappent par la transpiration.

Les électrolytes jouent un rôle dans plusieurs réactions du corps humain, comme la contraction musculaire, en plus de contribuer à réguler le système nerveux, indique l’experte en nutrition sportive.

D'où proviennent les électrolytes?

Des électrolytes se retrouvent dans presque tous les aliments que l'on consomme, mentionne Catherine Lepage. Les produits transformés, comme le jus de légumes ou les soupes en conserve, contiennent, par exemple, du sodium. Le poisson, les algues et les autres produits de la mer contiennent également naturellement une bonne quantité de sodium.

Le potassium, lui, se retrouve en abondance dans les pommes de terre (en particulier dans la pelure), les bananes et les légumineuses.

Est-il nécessaire de prendre des suppléments d'électrolytes?

À la base, les boissons pour sportifs comme le Gatorade ont été conçues pour que les athlètes qui suent énormément en pratiquant leur sport consomment de l’eau additionnée de sucre et de sel. «Ça fait que notre intestin va retenir l’eau davantage et ça va faire en sorte qu’elle ne va pas être drainée et qu’on ne va pas la suer directement», précise Catherine Lepage.

Ça ne veut toutefois pas dire que chaque personne qui fait du sport doit boire une telle boisson.

«Une personne qui a une alimentation équilibrée, qui mange de temps en temps des produits transformés, qui va au gym trois fois par semaine pour une heure ou moins et qui boit de l’eau n’a pas besoin de s’inquiéter de [sa consommation d’électrolytes]», insiste la nutritionniste.

Les athlètes et les personnes qui travaillent physiquement à l’extérieur, comme les travailleurs de la construction, sont pas mal les seuls qui devraient se tourner vers ses suppléments en électrolytes, ajoute-t-elle.

Y a-t-il des risques à consommer trop d’électrolytes?

«Si on prend [des électrolytes] pendant un effort qui est de moins d’une heure, ce n’est pas ce qui est de mieux, parce qu’on n’a pas vraiment besoin de sodium en grosse quantité», souligne Catherine Lepage.

Une trop grande consommation de sodium peut éventuellement causer de l’hypertension artérielle.

Consommer des électrolytes lorsque ce n’est pas nécessaire peut aussi causer de la rétention d’eau ou nous faire uriner plus souvent.

Que penser de la popularité de produits comme Liquid IV et Prime?

Les boissons d’électrolytes comme Liquid IV et Prime ne sont que la nouvelle mode dans l’univers des suppléments, soutient Catherine Lepage.

«Ce qui est mis de l’avant avec ces produits, c’est que ça va offrir une meilleure hydratation que l’eau, remarque-t-elle. C’est ça, le marketing derrière.»

L’eau est pourtant généralement amplement suffisante pour nous hydrater convenablement, affirme l’experte en nutrition. Elle ajoute que des produits comme Prime et Liquid IV promettent de nous fournir un apport supplémentaire en vitamines ou en antioxydants, ce qui n’est absolument pas utile à notre santé.

Et pour ceux qui ont du mal à boire de l’eau? Elle suggère de se tourner plutôt vers des produits pour aromatiser l'eau, comme le Mio ou le Crystal Léger, ou encore d’ajouter des fruits ou des herbes à leur verre d'eau.

Les boissons d’électrolytes sont-elles bonnes pour affronter un lendemain de veille?

Les effets bénéfiques de ces boissons pour de se remettre d’une soirée arrosée sont «très discutables», soutient la nutritionniste.

Manger et boire beaucoup d’eau, ça devrait être suffisant pour se remettre sur pied!