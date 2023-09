Prof non-binaire: ça vient d’où, au juste, le titre de civilité «Mx»?

Partager







Tollé sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une lettre de la directrice d’une école primaire. Dans cette lettre, on apprend que les élèves de deux classes seront sous l’enseignement d’une personne s’identifiant comme non-binaire et utilisant le titre de civilité «Mx». Mais ça vient d’où, au juste, «Mx»? On vous explique.

«Mx», que l’on prononce «Mix», est un néologisme, c’est-à-dire un mot nouveau, de la langue anglaise qui est apparue à la fin des années 1970.

Il s’agit d’une alternative aux titres genrés habituels «Mr» (Monsieur) ou encore «Mrs» (Madame). Il est souvent utilisé par les personnes non binaires, qui ne s’identifient pas à l’un ou l’autre des genres.

Le titre est utilisé dans de nombreux endroits dans le monde et a fait son entrée dans des dictionnaires, notamment dans le prestigieux dictionnaire Oxford.

Mais pourquoi «Mx»?

Comme l’explique le gouvernement canadien, l’emploi de la lettre «x» permet de remplacer une terminaison genrée. On utilise la terminaison «X» en anglais, mais également dans d’autres langues, notamment l'espagnol.