Quel est le salaire d'un ou une psychologue au Québec?

Ça prend de nombreuses années d'études pour devenir psychologue, et ceux et celles qui pratiquent ce métier dispensent un service très important pour la santé publique. Est-ce que leur rémunération est conséquente? Quelles études faut-il compléter exactement pour pratiquer dans le public ou le privé?

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier de pharmacien ou de pharmacienne au Québec en 2023.

Que font les psychologues?

Les psychologues ont plusieurs rôles directement en contact avec leur clientèle. Ils et elles doivent évaluer le fonctionnement psychologique et la santé mentale de chaque patient, puis déterminer les interventions et les traitements qui pourraient lui venir en aide, peut-on lire sur le site web de l’Ordre des psychologues du Québec .

Les évaluations se font en parlant avec la personne ou bien par l’entremise de tests. Elles permettent aux psychologues d’établir un diagnostic psychologique.

S’ils sont aptes à le faire, les psychologues vont procéder aux interventions et aux traitements nécessaires pour la personne à la suite du diagnostic, par exemple de la psychothérapie. Lorsqu'un ou une psychologue considère qu'un patient a besoin de médicaments, celui-ci est redrigé vers une consultation avec un ou une médecin à ce sujet.

Le salaire

Le salaire varie selon le type d’établissement dans lequel le travail est effectué - principalement dans le système public ou en cabinet privé.

Il ne s'agit évidemment pas de la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire au public

On retrouve des psychologues dans plusieurs sphères du secteur public, notamment en santé et services sociaux ou encore dans les établissements scolaires. Voyons de quoi ont l’air les salaires pour ces deux sphères.

Dans le système de santé et services sociaux

L'échelle salariale des psychologues qui travaillent dans le système de santé et de services sociaux est formé de 18 échelons. Chaque échelon est gravi après une année de travail à temps plein (35 heures par semaine).

Le salaire d’entrée est de 28,33$ de l’heure, soit 51 561$ annuellement. Mais comme les psychologues acquièrent de l’expérience durant leurs études, la plupart d’entre eux débutent à l’échelon 7 (35,73$ de l'heure, soit 65 029$ annuellement). Dans certaines situations, ce n’est pas le cas, puisque le département des ressources humaines de l’établissement ne veut pas reconnaitre leurs années d’études, mentionne par courriel la présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois Karine Gauthier.

Après 18 années de service, au haut de l'échelle, un psychologue dans le système de santé et services sociaux a un taux horaire de 52,88$, soit l’équivalent de 96 242$ par année à temps plein.

Il y a aussi des primes pour encourager les psychologues à travailler à temps plein. Lorsqu’un psychologue travaille plus de 56 heures lors d’une même période de paie (donc plus de 28 heures par semaine), il obtient d’une prime de 4,1% sur le taux horaire. S’il atteint 70 heures dans une période de paie (35 heures par semaine), la prime s’élève à 9,6% de son salaire à l’heure. Cette prime de rétention arrivera à échéance le 30 septembre 2023, selon la convention collective.

Voici l’échelle du taux horaire en vigueur en santé et services sociaux:

Chaque échelon est gravi après un an de travail à temps plein (35 heures par semaine).

Échelon 1: 28,33$ (51 561$ annuellement)

Échelon 2: 29,45$ (53 599$ annuellement)

Échelon 3: 30,61$ (55 710$ annuellement)

Échelon 4: 31,82$ (57 912$ annuellement)

Échelon 5: 33,08$ (60 206$ annuellement)

Échelon 6: 34,37$ (62 553$ annuellement)

Échelon 7: 35,73$ (65 029$ annuellement)

Échelon 8: 37,14$ (67 595$ annuellement)

Échelon 9: 38,60$ (70 252$ annuellement)

Échelon 10: 39,74$ (72 327$ annuellement)

Échelon 11: 41,29$ (75 148$ annuellement)

Échelon 12: 42,94$ (78 151$ annuellement)

Échelon 13: 44,61$ (81 190$ annuellement)

Échelon 14: 46,17$ (84 029$ annuellement)

Échelon 15: 47,77$ (86 941$ annuellement)

Échelon 16: 49,41$ (89 926$ annuellement)

Échelon 17: 51,09$ (92 984$ annuellement)

Échelon 18: 52,88$ (96 242$ annuellement)

Dans les commissions scolaires et centres de service scolaires

Pour ce qui est des psychologues qui œuvrent en milieu scolaire, l’échelle salariale est aussi composée de 18 échelons. Les huit premiers échelons sont gravis après six mois de travail, tandis que les suivants sont atteints à la suite d’une année de travail complétée.

Le salaire d’entrée pour un psychologue en milieu scolaire est de 28,42$ de l'heure (51 739$ annuellement à 35 heures par semaine). Comme dans le réseau de la santé, étant donné que les psychologues acquièrent de l’expérience durant leurs études, la plupart d’entre eux débutent à l’échelon 7 (35,73$ de l'heure, soit 65 029$ annuellement).

Au huitième échelon, soit après quatre années de travail, le psychologue empoche 37,27$ de l'heure (67 829$ annuellement).

À partir de 14 ans de service, un psychologue dans un centre de service scolaire atteint le haut de l’échelle salariale avec un salaire de 53,06$ de l'heure (96 575$ par année).

Les psychologues dans les centres de services et les commissions scolaires ont droit à la même prime de rétention que les psychologues dans le système de santé et de services sociaux. Les psychologues dans les cégeps n’y ont toutefois pas droit, résume Karine Gauthier.

Voici l’échelle du taux horaire en vigueur dans les commissions scolaires et les centres de service scolaires:

Les 8 premiers échelons sont gravis après 6 mois de travail à temps plein (35 heures par semaine). Les échelons suivants sont atteints à la suite d’une année de travail à temps plein.

Échelon 1: 28,42$ (51 739$ annuellement)

Échelon 2: 29,55$ (53 785$ annuellement)

Échelon 3: 30,72$ (55 903$ annuellement)

Échelon 4: 31,93$ (58 113$ annuellement)

Échelon 5: 33,19$ (60 414$ annuellement)

Échelon 6: 34,49$ (62 770$ annuellement)

Échelon 7: 35,85$ (65 254$ annuellement)

Échelon 8: 37,27$ (67 829$ annuellement)

Échelon 9: 38,73$ (70 495$ annuellement)

Échelon 10: 39,88$ (72 577$ annuellement)

Échelon 11: 41,43$ (75 408$ annuellement)

Échelon 12: 43,09$ (78 421$ annuellement)

Échelon 13: 44,76$ (81 471$ annuellement)

Échelon 14: 46,33$ (84 320$ annuellement)

Échelon 15: 47,94$ (87 242$ annuellement)

Échelon 16: 49,58$ (90 237$ annuellement)

Échelon 17: 51,27$ (93 306$ annuellement)

Échelon 18: 53,06$ (96 575$ annuellement)

Le salaire au privé ou à son compte

Les psychologues qui travaillent au privé sont libres de fixer leurs propres tarifs.

Les tarifs peuvent fluctuer en fonction de la spécialisation, de l’expérience et de l’emplacement, explique l’Ordre par courriel. «Les services d’évaluation, de neuropsychologie et d’expertise sont généralement plus dispendieux que les services de psychothérapie», ajoute-t-on.

L’Ordre estime toutefois que, pour une séance de 50 minutes de psychothérapie, le tarif varie généralement entre 120$ et 180$.

Un sondage mené en décembre 2021 par l’Ordre des psychologues du Québec auprès de ses membres rapporte une moyenne de 175$ par heure lorsqu’il est question de services d’expertise.

Bien sûr, ce montant chargé au patient sert aussi au psychologue à payer son temps de préparation ainsi que les diverses dépenses liées à sa pratique, par exemple un local ou encore des frais de publicité.

Les études requises

Pour être psychologue au Québec, il faut avoir complété un doctorat en psychologie dans une des universités qui offrent ce programme (la plupart des universités québécoises). Avant le doctorat, il faut généralement avoir complété un baccalauréat en psychologie, et présenter un dossier solide pour être admis au doctorat.

Ça prend donc entre 7 et 9 ans d’études universitaires en psychologie pour accéder à la profession.

Faut-il être membre d’un ordre?

Oui. Pour être psychologue dans la Belle Province, il faut impérativement être membre de l’Ordre des psychologues du Québec.

Des frais de 116,16$ sont exigés pour ouvrir un dossier à l’Ordre.