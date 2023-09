Voici pourquoi on devrait juste envoyer des femmes dans l’espace

Partager







C’est payant d’envoyer des femmes dans l’espace, selon des scientifiques de l’Agence spatiale européenne, du moins. Pour la première mission sur Mars, un équipage 100% féminin permettrait de limiter la quantité d’eau, de nourriture et d’oxygène nécessaire dans le véhicule, ce qui représente une économie de plus de 158 millions $ pour un voyage d’un peu moins de trois ans.

Le programme Artemis de la NASA — dont l'objectif est d'amener un équipage sur la lune d'ici 2025 — a pour but à long terme de mener aux premiers pas de l’humain sur la planète Mars.

Une étude menée par des scientifiques de l'Agence spatiale européenne en Allemagne constate que les femmes astronautiques pourraient être beaucoup plus efficaces pour aller dans l’espace.

Elles ont besoin de moins d’eau, d’énergie et d’oxygène, en plus de produire une quantité inférieure de chaleur et de dioxyde de carbone (CO2) au cours d’une mission d'exploration spatiale, précisent les résultats de l’étude publiés dans la revue Scientific Reports en avril dernier.

À grandeur égale, une femme dépense entre 5% et 29% moins d’énergie que son homologue masculin. Elle consomme également 25% moins d’oxygène qu’un homme, en moyenne.

Une économie de 158 millions $

Au cours d’une mission de 1080 jours, un équipage de quatre femmes nécessiterait environ 1695 kilogrammes (kg) de nourriture de moins que s’il était composé d’astronautes masculins, comme une femme de taille moyenne mange 38% moins de protéines qu’un homme de taille moyenne.

Selon la NASA, le coût du transport de charges utiles vers la Station spatiale internationale s’élève à 93 400 $ par kg.

À terme, on parle d’une économie potentielle de plus de 158 millions de $.

Un équipage féminin permettrait également de libérer 2,3 mètres cubes (m3) d’espace pour le chargement des vivres, ce qui s’avère très utile dans un véhicule spatial exigu.

La recherche effectuée par l’Agence spatiale européenne a utilisé une approche mise au point pour estimer les effets de la taille du corps sur les besoins en matière de survie des astronautes masculins.

Si on se fie uniquement à la taille, un astronaute de 1,90 mètre (6’2) consomme 44% plus d’énergie qu’un confrère de 1,50 mètre (4’9), et 60 % plus d’oxygène. Ce sont les grandeurs minimales et maximales actuelles pour devenir astronautes.

Des avantages physiologiques par rapport aux hommes

L’idée que les femmes seraient mieux adaptées à l’exploration spatiale n’est pas nouvelle.

Dans les années 1960, le programme Lovelace Woman in Space — mis en place par un médecin américain du même nom — avait pour but de déterminer si les femmes pouvaient s’adapter à la vie dans un engin spatial.

Une vingtaine de femmes ont participé aux mêmes tests de qualification que ceux des astronautes masculins du programme Mercury de la NASA.

Les résultats de l’étude ont démontré qu’elles étaient non seulement capables de s’adapter à cet environnement, mais qu’elles avaient même des avantages physiologiques par rapport aux hommes.

En plus de leurs corps plus petits et plus légers qui nécessitent moins d’oxygène et de calories, leur système reproducteur est moins sensible aux radiations et elles sont moins sujettes aux crises cardiaques.

À ce jour, seules 65 femmes se sont pourtant rendues dans l’espace, soit 11% des astronautes à y avoir mis les pieds.