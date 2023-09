Des néonazis rassemblés devant Walt Disney World

Partager







Plusieurs groupes de néonazis et de suprémacistes blancs ont été de nouveau aperçus à l’entrée de Disney World en Floride. Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux les montrent scandant des slogans antisémites, racistes, homophobes et transphobes. Il s’agit de la plus récente manifestation de la montée de l’extrême droite aux États-Unis, selon un organisme de surveillance de l’antisémitisme.

Un premier groupe d’une quinzaine de personnes aux vêtements et drapeaux marqués de croix gammée ont commencé à défiler à l’entrée d’un centre commercial du célèbre parc d’attractions floridien samedi matin, selon le bureau du shérif d’Orange County.

Des agents ont été déployés pour observer la situation vers 10h40, mais aucune arrestation n’a eu lieu.

«Heil Hitler», «Nous sommes partout», ont scandé les manifestants, en plus d’autres slogans hostiles aux personnes juives, racisées et queers.

L’organisation de défense des droits et de surveillance de l’extrémisme Anti-Defamation League (ADL) a identifié ce premier groupe comme des membres des organisations néonazies américaines Order of the Black Sun, Aryan Freedom Network et National Socialist Movement.

Ce groupe s’est dispersé par lui-même après deux heures.

Plus tard dans la journée, un nouveau groupe formé d’une cinquantaine de membres de la Goyim Defense League et de la Blood Tribe, deux autres groupes néonazis connus, a manifesté dans Orlando. Ils auraient fait des saluts nazis et scandé d’autres slogans antisémites.

Aucun de ces groupes n’est actif pour le moment au Canada.

Ce genre de démonstration haineuse a pour but «d’attirer l’attention», selon le bureau du shérif

«Le bureau du shérif d’Orange County déplore toutes les formes de discours haineux, mais le droit de manifester des gens est protégé par le premier amendement [de la Constitution américaine]», y a-t-on commenté.

Disney dans la mire

Cet incident survient alors que Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride connu pour ses politiques ciblant les droits des personnes queer et trans, est impliqué dans une bataille légale contre Disney.

La compagnie a entamé une poursuite contre le gouverneur, l’accusant d’être engagé dans une campagne de «représailles politiques» contre Disney depuis que la multinationale s’est prononcée en défaveur de la politique «Don’t Say Gay» qui interdit de discuter d’orientation sexuelle ou d’identité de genre dans les écoles de Floride.

Walt Disney World opère dans son propre district de l’État de la Floride, ce qui permet à Disney de recevoir des taxes et d’effectuer de la construction librement sur le territoire. Le gouverneur DeSantis s'est récemment octroyé le pouvoir de nommer les membres du conseil du district, ces derniers étant auparavant nommés par Disney.

Ce nouveau conseil a récemment fait annuler deux ententes permettant à Disney World d’agrandir son vaste complexe, ce qui a mené à la poursuite contre le gouverneur républicain.

Montée inquiétante de l’extrême droite

Selon un rapport de l’ADL , le nombre de crimes antisémites déclarés a atteint son plus haut sommet depuis 1979, année lors de laquelle l’organisme a commencé à les recenser. Entre 2021 et 2022, le nombre de signalements a augmenté de 36 %.

La tendance se répercute jusque chez nous : en 2021, Statistique Canada observait une augmentation des crimes haineux ciblant une race ou une origine ethnique (6 %), une religion (67 %) et une orientation sexuelle (64 %) par rapport à l’année précédente.

En 2022, lors d’une conférence internationale rassemblant plusieurs experts de la lutte à l’extrémisme, ces derniers ont rappelé que le Canada n’est pas exempt de la montée en popularité de l’extrême droite qu’on peut observer de manière plus évidente chez nos voisins du Sud.

