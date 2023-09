On a testé: Un hôtel romantique en Jamaïque (fréquenté par Marilyn Monroe et Meghan Markle)

Partager







Silo Voyage a l’immense privilège de séjourner dans les plus beaux hôtels du monde, et un passage récent en Jamaïque n’a pas fait exception. À Ocho Rios, sur la Rive-Nord de l’île se cache un hôtel boutique qui a tout pour faire rougir les plus beaux tout inclus du coin.

Depuis plus de 50 ans, la famille Morrow derrière le Jamaica Inn s’occupe de tout afin que ses invités passent des vacances de rêve. Se proclamant «anti tout inclus», le Jamaica Inn propose plutôt un séjour intime et centrée sur l’expérience des voyageurs. Loin des buffets, des bars dans les piscines et des plages bondées, l’expérience est plutôt axée sur le bien-être et la détente.

Naomi Auger

Sur le bord de la mer, dans une crique calme, le temps semble s’arrêter dès que l'on pose les pieds sur la propriété. Ce n’est pas pour rien que Marilyn Monroe et Arthur Miller ont choisi l’hôtel pour célébrer leur lune de miel en 1957. Les clients du Jamaica Inn viennent et reviennent. L’hôtel se démarque par son côté intime, mais aussi par ses suites décorées avec raffinement et ses quatre cottages de luxe où les invités ont le bonheur de poser leurs bagages.

Naomi Auger

Les suites, ornées d'antiquités jamaïcaines, incluent une salle de bain moderne et un salon extérieur privé. Ces salons privés dits vérandas se composent d'un grand canapé, de chaises, d'un bureau et d'une table à dîner pour 2 personnes. Ni télévision, ni radio, ni réveil ne se trouvent dans les chambres question de ne pas perturber les clients. Rappelez-vous que vous êtes ici pour décrocher du train-train quotidien.

Les chambres sont également toutes équipées d'un sèche-cheveux, d'une ligne téléphonique directe, d'un petit réfrigérateur, de la climatisation à réglage individuel, d'un ventilateur de plafond et d'un lit king-size. Toutes les chambres donnent sur les incroyables eaux bleues des Caraïbes.

Comble de tout: vous n’aurez pas à quitter votre chambre pour les repas comme tous les repas peuvent être servis directement dans votre véranda privée.

Naomi Auger

Naomi Auger

Le Jamaica Inn se positione également pour protéger la faune et la flore de la Jamaïque avec plusieurs engagements, dont le composte, la plantation de coraux, l'utilisation d'énergie renouvelable et plus. Les personnes qui séjournent durant l'été et l'automne auront peut-être le bonheur de voir les oeufs de tortue imbriquées (Hawksbill SeaTurtle) éclore sur la plage de l'hôtel.

Le Jamaica Inn en bref:

• Hotel boutique

• 5 étoiles

• 48 chambres

• 2 restaurants

• Spa

• WiFi gratuit

• L'hôtel propose des formules en demi-pension, en pension complète et tout compris

• Aucune télévision dans les chambres

• Les enfants de 10 ans et plus sont les bienvenus

• Croquet

• Bibliothèque avec imprimante

• Plage privée de sable blanc de plus de 200 m

• Piscine réservée aux clients

• Mobilier sur mesure et coussins de plage

• Conciergerie

• Sécurité 24h/24

Les prix?

Les prix varient entre 425$ et 1335$ (USD) la nuit, selon la saison et le type d’hébergement choisi. Un minimum de trois nuits est exigé pour réserver. Les personnes qui voyagent en groupe peuvent louer un ou plusieurs cottages privés. Voir la liste de prix ici.

Ce qu’on a préféré...

Le spa. Avec le bruit des vagues comme trame de fond, pensez à réserver un soin lors de votre passage. Nous avons eu le bonheur de nous faire masser pendant une heure, et le tout donnait l’impression d’être atterris au paradis. Après votre soin, profitez d’une infusion maison et d’une saucette dans la piscine d’eau salée. Rien de moins. Le spa propose également des cours de yoga gratuits le matin qui comprennent l’équipement. Il n’y a pas de meilleure manière d'entamer sa journée.

Naomi Auger

Les pizzas au four à bois. De 6h30 à 21h30, le Beach Grill de Teddy ouvre et propose d’incroyables pizzas cuites dans un four à bois authentique. À déguster sans modération sur la plage.

Naomi Auger

Le service aux chambres. On se sent comme une célébrité au Jamaica Inn grâce au room service, aux petits oignons avec les invités. En soirée, remplissez une fiche avec vos préférences pour le déjeuner, puis posez la carte sur votre poignée de porte. Au réveil, vous aurez le bonheur de sentir les effluves du café jamaïcains et des fruits frais qui vous attendent sur la véranda. Le RÊVE!

Vous aimeriez peut-être moins si...

Vous cherchez de la cuisine jamaïcaine authentique . Le menu américanisé du restaurant de l’hôtel pourrait en décevoir plusieurs. Heureusement, ce ne sont pas les bonnes adresses qui manquent autour de l’hôtel. À ajouter à votre liste sont les restaurants Stush in the bush (incroyable expérience farm-to-table), Miss T’s (pour la cuisine goûteuse et le poulet à la jerk) et Summerhouse (pour les assiettes colorées à partager).

. Le menu américanisé du restaurant de l’hôtel pourrait en décevoir plusieurs. Heureusement, ce ne sont pas les bonnes adresses qui manquent autour de l’hôtel. À ajouter à votre liste sont les restaurants Stush in the bush (incroyable expérience farm-to-table), Miss T’s (pour la cuisine goûteuse et le poulet à la jerk) et Summerhouse (pour les assiettes colorées à partager). Vous cherchez à faire la fête jusqu’aux petites heures du matin. Vaut mieux voir le Jamaica Inn comme un sanctuaire où détente et bien-être sont des priorités. Bien que des soirées dansantes soient organisées tous les soirs, les fêtards endurcis pourraient être déçus.

Pour vous aider à planifier votre voyage, n’hésitez pas à consulter le site de l’office du tourisme de la Jamaïque.

Silo Voyage a découvert le Jamaica Inn grâce à Visit Jamaica.

