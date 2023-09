Vous DEVEZ acheter ces cocktails prêts-à-partager si vous aimez recevoir

Partager







Alerte à la nouveauté! Disponibles à la SAQ, ces cocktails prêts-à-partager sont parfaits si vous souhaitez recevoir la famille et les amis sans tracas. On vous encourage à faire des provisions en vue du temps des Fêtes!

Portée par quatre fondateurs, la distillerie québécoise UBALD, qui mise sur l’économie circulaire, unit des passionnés de spiritueux, des perfectionnistes soucieux de la finesse des produits et des artistes et agriculteurs protecteurs de leur domaine: Stéphan Dolbec, Hugo d’Astous, Josée Petitclerc et Pascale Vaillancourt.

Après la vodka fine et le gin fin, la distillerie a entrepris la route de l’innovation en présentant sa nouvelle collection de cocktails prêts-à-partager.

Issus de plus d’un an de recherche et de développement avec l’aide de précieux partenaires, dont le chevronné mixologue Max Coubès, les cocktails prêts-à-partager combinent, en une seule et même bouteille, toute la créativité des mixologues et le savoir-faire des maîtres distillateurs pour que les consommateurs savourent la qualité et le raffinement des alcools 100% d’ici.

À partir des spiritueux de ses collections et d’ingrédients authentiques, la distillerie Ubald a créé des cocktails de qualité. Le plus beau dans tout ça? Il y a 6 cocktails par bouteille pour un apéro de weekend, un souper festif en famille ou encore une fête entre amis.

Le vrai goût des cocktails classiques pour tout le monde, en toute occasion.

Naomi Auger

Chaque bouteille contient le nécessaire pour servir 6 cocktails de qualité bar.

Accessible et conviviale, cette innovation créée au cœur de Saint-Ubalde permet d’apprécier un cocktail de haute qualité, chez soi, en suivant ces 4 étapes bien simples:

Secouer 4 oz du mélange préassemblé dans un shaker avec de la glace Servir dans un verre Décorer avec une garniture de votre choix Partager le meilleur

Voici les 3 cocktails proposés:

1. L'Aviation

Délicieusement frais et parfumé, l’AVIATION, cocktail à base de gin floral Ubald et de jus de citron frais pressé non filtré, séduira sans aucun doute vos papilles. Ses délicats arômes de rose, de violette et de bleuet sont à faire tomber par terre. C’est vrai: une seule gorgée vous transportera dans l’esprit des années folles! Ce cocktail méconnu vaut la peine d’être dégusté!

2. L'Espresso Martini

Parfaitement affiné et onctueux, l’ESPRESSO MARTINI, cocktail à base de la vodka fine de patate Ubald et de vrai concentré de café, plaira sans hésiter à toutes les personnes amatrices de café et d’aficionados du martini. Secouez-le bien pour obtenir une belle mousse, et pour une petite touche spéciale, ajoutez 2-3 grains de café avant de servir! Ce cocktail a tout pour épater!

3. Le Cosmopolitan

Juste assez fruité et acidulé, le COSMOPOLITAN, cocktail à base de la vodka fine de patate Ubald et de jus de canneberge frais, vous ravira grâce à la fraîcheur de la canneberge et du citron. Un classique contemporain toujours à la mode dont on ne se tanne jamais!

Attention, il se peut fort bien qu’en le dégustant, vous soyez transporté dans l'iconique univers de Sex and the City pendant quelques instants!



Ces nouveautés sont disponibles à la SAQ dès maintenant pour 36$!

