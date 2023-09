15 choses que j’aurais aimé savoir avant de commencer Starfield

Partager







Graphismes époustouflants, quêtes variées, mécaniques améliorées par rapport aux autres titres de Bethesda, envergure inégalée pour un jeu du genre: Starfield, qui sort mercredi sur Xbox et PC, est certainement l’un des jeux les plus réussis de l’année. Si j’ai adoré mes premières dizaines d’heures, j’aurais certainement aimé avoir reçu ces quelques conseils au préalable.

Ne stressez pas avec la personnalisation initiale

Après une petite introduction, Starfield nous permet de personnaliser notre personnage. On peut choisir ses traits, mais aussi ses habiletés et son histoire.

J’ai probablement passé trois heures dans cet écran, à tergiverser sur chacun des moindres détails. Avec le recul, ce n’était pas nécessaire. Il est facile (et pas cher) de changer son apparence dans une boutique de chirurgie esthétique une fois le jeu commencé (on en trouve un peu partout), et les traits de personnalité (qui viennent avec des avantages et des inconvénients) peuvent être retirés par la suite, et les dialogues n’y font référence que rarement. Pour ce qui est de nos habiletés, celles-ci ne sont que des compétences que l’on peut acquérir lorsque l’on gagne un niveau d’expérience.

Ramassez tout, ne vendez (presque) rien

J’ai commis une erreur dans ma partie. J’ai mangé une poutine (pour récupérer un maigre cinq points de vie). Pourquoi est-ce une erreur? Parce que maintenant, j’ai besoin de cinq poutines pour un projet de recherche. J’ai aussi vendu une copie du livre Moby Dick trouvée par hasard, pour une centaine de crédits. Plus tard, j’ai découvert un magasin de livres anciens qui m’offrait 2000 crédits pour le même bouquin.

Bref, les objets que vous amassez au fil des missions vous rapportent peu la plupart du temps, mais vous risquez d’en avoir besoin, ou de pouvoir les vendre plus cher à un autre moment. Soyez patients. Et rappelez-vous que si les objets deviennent trop lourds, vous pouvez les confier à votre compagnon, comme Vasco.

Utilisez vos favoris

Changer d’arme ou de combinaison est assez long dans Starfield. Dans votre inventaire, vous pouvez toutefois assigner un objet à vos favoris (accessibles avec le D-Pad) en un seul clic. C’est le genre de chose que le tutoriel aurait dû expliquer et qui vous simplifie considérablement la vie une fois que vous y pensez.

Bâtissez des avant-postes

N’hésitez pas à bâtir des bases (outposts) sur les planètes que vous visitez, surtout si celles-ci ont des ressources intéressantes. Même si vous n’en faites pas de grandes stations automatisées tout de suite, vous pourrez au moins les retrouver plus facilement par la suite, et y voyager rapidement.

Planifiez la contrebande

Vous n’êtes pas Han Solo, et votre vaisseau n’est pas le Faucon Millenium. Si vous trouvez des objets de contrebande (dont le nom est suivi d’un petit symbole orange), vous ne pourrez pas l’emmener dans une autre planète, puisque vous vous ferez pincer en arrivant dans un nouveau système.

Tâchez donc d’obtenir un compartiment blindé pour votre vaisseau (par exemple en attaquant des pirates de la Crimson Fleet) pour cacher cette contrebande. En attendant, vous êtes mieux d’oublier la contrebande, ou de construire de petits avant-postes avec des coffres afin de revenir la chercher plus tard, si celle-ci vaut vraiment la peine.

Vous pouvez voler (sans vous faire voir)

La marchandise volée est accompagnée du même symbole que la contrebande, mais celui-ci est rouge plutôt qu’orange. Vous pourrez toutefois déplacer ces objets, les utiliser et les revendre sans aucun problème. Assurez-vous toutefois de ne pas vous faire voir lorsque vous les prenez, incluant par votre compagnon, qui pourrait vous juger pour votre éthique douteuse.

Prenez le temps d’analyser ce que vous faites quand vous déverrouillez une porte.

Dans Starfield, les bobépines de Fallout ont été remplacées par un petit objet, un aiguilleur (digipick), qui permet déverrouiller des portes et coffres. Si les premiers puzzles sont faciles, ceux-ci se complexifient avec le temps. Analysez bien le mécanisme des portes avant d’utiliser votre aiguilleur, car si vous devez annuler un mouvement, vous perdez un aiguilleur (ce qui n’est clair du tout dans l’interface), et ceux-ci sont parfois assez difficiles à trouver.

Il est impossible d’atterrir manuellement sur une planète

Vous ne pouvez pas voler manuellement jusqu’à la surface d’une planète. Je l’ai essayé. J’ai perdu mon temps.

Les planètes sont moins vides qu’elles en ont l’air

Quand vous scannez une planète ou une lune depuis l’espace, vous aurez l’impression que celle-ci ne compte que deux ou trois points d’intérêts. C’est faux. Atterrissez et promenez-vous un peu, et vous pourrez trouver tout plein de structures intéressantes, comme des bases abandonnées et des grottes. C’est dans ces bases abandonnées (et reprises par des pirates) que j’ai trouvé mes meilleures armes et les objets de contrebande avec la plus grande valeur.

Prenez le temps de dormir

J’avais oublié que dormir dans Fallout permet de récupérer de l’énergie et d’obtenir un bonus qui augmente l’expérience acquise. Starfield ne nous le dit pas, mais c’est le cas ici aussi. Quand vous voyez un lit, dormez, ceci vous permettra d’économiser vos kits de soin et votre nourriture.

Changer la langue n’est pas simple

Pour changer la langue du jeu, vous devez changer la langue de votre console et la redémarrer. Vous devrez ensuite lancer le jeu, le quitter et le relancer par la suite. Lors du premier changement, le téléchargement de la langue (qui se fait en arrière-plan, sans vous en informer) peut toutefois être long, alors vous aurez probablement à jouer dans la langue précédente (ou dans un mélange des deux) pendant un certain temps.

Les voyages rapides se font avec le scanneur ou dans les missions

Starfield fera école pour sa capacité à faciliter la vie du joueur, notamment en diminuant les déplacements inutiles. Le jeu nous explique assez bien qu’il est possible d’effectuer ces déplacements à partir du menu des missions directement, mais il est aussi possible de le faire sur les planètes, en activant son scanneur et en pointant vers des endroits qu’on a déjà visités.

Sauvegardez souvent

Que ce soit pour revenir en arrière après avoir raté une persuasion, pour éviter un bogue (quoique je n’en aie vu aucun, même après des dizaines d’heures de jeu) ou autre, n’hésitez pas à sauvegarder souvent. Je ne le faisais pas au début, et je me suis retrouvé au fond d’une mine presque mort, après avoir gaspillé petit à petit tous mes kits de soin sans m’en rendre compte.

N’utilisez pas vos points de compétence trop rapidement

Augmenter votre pouvoir de persuasion pour convaincre les autres personnages, votre force pour transporter plus d’objets, activer le jet-pack de votre sac à dos pour sauter haut et vous déplacer sans brûler d’oxygène : les options pour dépenser vos points de compétence sont nombreuses dans Starfield, et plusieurs valent vraiment la peine. Aucune n’est toutefois essentielle. Mon conseil: jouez un peu afin de découvrir ce qui vous dérange le plus. Si vous êtes constamment à bout de souffle, optez par exemple pour l’option jet-pack. Et si vous avez l’impression de perdre tous vos défis de persuasion, améliorez cette compétence.

Tuez les animaux avec la découpeuse

Vous obtenez au début du jeu un outil pour extraire le minerai dans les mines (découpeuse si vous jouez en français, ou cutter si vous jouez en anglais). Celui-ci peut toutefois aussi être utilisé comme arme. C’est particulièrement pratique contre les animaux sur les planètes que vous visitez, puisque vous ne dépenserez pas vos précieuses munitions (car oui, elles sont précieuses, comme dans tous les jeux de Bethesda).