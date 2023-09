Nouvelle signalisation: c'est quoi une vélorue, et est-ce que les voitures peuvent y rouler?

Partager







Si vous vous promenez à Montréal, vous avez peut-être aperçu récemment des rues bordées de larges lignes vertes, portant la mention «Vélorue». Cette nouvelle signalisation permet de rendre plus visibles les quelques vélorues de la métropole. Comme il s'agit d'un type de rue méconnu des automobilistes et cyclistes, voici ce qu'il faut savoir à leur propos.

Comment reconnaît-on une vélorue?

Il y a 9 vélorues à Montréal, situées dans les quartiers Rosemont, Petite-Patrie, Villeray ainsi que sur le Plateau-Mont-Royal.

Les vélorues sont normalement identifiées par le panneau ci-dessous, plutôt discret, qui est peu remarqué et mal compris de la population.

C'est pourquoi une nouvelle signalisation, beaucoup plus visible, est en train d'être testée à Montréal sur deux segments: la rue Villeray (entre Saint-Laurent et Saint-Denis) et l'avenue Laurier (entre la 2e et la 10e Avenue).

Photo Camille Dauphinais-Pelletier Une vélorue dans le quartier Villeray, à Montréal.

Les panneaux jaunes sont encore là, mais on retrouve en plus deux larges bandes vertes de chaque côté de la rue et un logo «Vélorue» réapparaissant à chaque intersection.

Une équipe de recherche de Polytechnique Montréal évaluera l'efficacité du nouveau marquage avant que celui-ci soit étendu aux autres vélorues, peut-on lire sur le site de la Ville de Montréal.

Quelles sont les règles de circulation sur une vélorue?

Les automobilistes et les cyclistes doivent se partager la vélorue selon des règles bien précises, toujours selon le site de la Ville.

Les cyclistes peuvent rouler sur toute la largeur de la rue devant les automobilistes, et même rouler côte à côte s'ils le souhaitent, tel que le démontre le panneau de signalisation. Ils n'ont pas à se serrer sur la droite, comme c'est le cas habituellement lorsqu'ils roulent dans la rue.

Lorsqu'une signalisation leur permet de rouler à contresens, comme c'est le cas sur la photo ci-haut, les cyclistes doivent rouler dans la bande cyclable et rouler en file.

Les automobilistes doivent s'adapter à la vitesse des cyclistes et ne jamais rouler à plus de 30 km/h. Ils doivent rester derrière les cyclistes si l'espace pour les dépasser n'est pas suffisant.

