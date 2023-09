Voici comment choisir le bon forfait Internet selon vos besoins (et économiser au passage)

Partager







Quand vient le temps de magasiner votre forfait Internet, il est facile de vous sentir légèrement déboussolé. Qu’est-ce que la vitesse de téléversement ? De combien de Mbps avez-vous besoin ? Et surtout, en quoi consistent ces fameux chiffres ?

Suivez notre petit guide pour vous aider à choisir un forfait Internet qui correspond à vos besoins réels et surtout, pour éviter de dépenser pour un service que vous n’utiliserez pas.

Évaluer d’abord vos besoins

Pour bien choisir votre vitesse d’Internet, il suffit de bien cerner vos besoins. On mesure généralement la vitesse d’Internet en mégabits par seconde (Mbps). Ce sont les chiffres qui vous sont présentés lorsque vous magasinez votre forfait : ils peuvent aller de 10 à 400 Mbps.

La vitesse comporte deux aspects : la connexion descendante (téléchargement), la vitesse du transfert des données entre Internet et votre appareil, qu’il s’agisse de fichiers, de sites Web, de photos, de pièces musicales ou de films, et la connexion ascendante (téléversement), la vitesse du transfert des données entre votre appareil et Internet.

Nombre d’appareils

Pour déterminer la vitesse de téléchargement et/ou de téléversement dont vous avez réellement besoin à la maison, il vous faudra compter le nombre d’appareils connectés à votre réseau. Ici, on parle de tous les types d’appareils : ordinateurs, portables, téléphones intelligents, tablettes...

Nombre d’utilisateurs

Pensez au nombre de personnes qui utilisent votre bande passante. Êtes-vous seul, en colocation ou dans une famille nombreuse ? Recevez-vous souvent des amis à la maison ?

En effet, la vitesse de la connexion Internet est directement proportionnelle au nombre d’appareils connectés au réseau de la maison.

Si plusieurs personnes à votre adresse regardent des diffusions vidéo ou jouent à des jeux, il y aura plus de trafic de données sur votre réseau. C’est pourquoi vous aurez besoin de plus de Mbps afin d'assurer une expérience agréable pour tous les utilisateurs de votre Wi-Fi.

Taille de votre domicile

De règle générale, une plus grande maison demande une plus grande bande passante. Pourquoi ? Parce que plus vos appareils sont éloignés du modem Wi-Fi, moins la vitesse de téléversement et de téléchargement sera élevée.

C’est la raison pour laquelle il est recommandé de positionner la borne dans un endroit central de votre domicile.

Type d’activités pratiquées en ligne

Enfin, déterminez l’utilisation que vous faites d’Internet. Si vous avez une utilisation plus modérée d’Internet, par exemple que vous prenez vos courriels, écoutez de la musique et téléchargez des fichiers, vous aurez besoin d’un volume de Mbps de base (30 ou 60).

Toutefois, si en plus vous jouez à des jeux multijoueur en ligne, que vous faites des téléchargements en simultané et de la diffusion en continu (streaming) en vidéo 4K ou HD, vous aurez besoin d’une bande passante plus large, soit de 100 à 400 Mbps.

Tester différentes options

Vous avez encore un peu de difficulté à déterminer le bon nombre de Mbps nécessaire pour votre forfait ? Pas de problème : des entreprises de télécommunications comme Fizz, une compagnie d’ici 100 % numérique, vous permettent de tester différentes vitesses pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Ainsi, si vos besoins changent en cours de route, vous n’avez qu’à vous rendre sur votre compte en ligne pour modifier sans frais la vitesse de votre Internet.

Vous partez en vacances durant plusieurs mois ou vous ajoutez un coloc temporaire à votre appartement ? Vous pourrez changer votre forfait en quelques clics seulement.

Économiser dans d’autres sphères

