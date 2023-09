Cette friperie hyper populaire organise une vente de vêtements «back 2 school» et vous ne voulez pas manquer ça!

Partager







C’est bien connu, la rentrée scolaire vient plus souvent qu’autrement avec l’envie irrépressible de refaire sa garde-robe.

Et ça tombe bien, puisque la très populaire boutique de seconde main Kapara Vintage organise une gigantesque vente «back 2 school» où les pépites seront nombreuses!

Vous y trouverez évidemment des vêtements vintage, mais aussi des jouets sexu, des bijoux, des produits de soins corporels, des sous-vêtements et des maillots de bain. DJs, artistes tatoueurs et artistes teeth gems seront également de la partie.

Ce sont les boutiques Em&May, Bkind, Vegevedge et Just a little fun qui se joindront à la fête pour toute la durée du week-end.

Voilà l’occasion rêvée d’ajouter de nouveaux morceaux à notre rotation quotidienne, sans nuire à notre budget où outrepasser notre conscience écologique.

Rendez-vous à l’espace créatif Bain Mathieu pour une virée shopping à ne pas manquer!

2915, Ontario Est

Vendredi 8 septembre 15h à 21h

Samedi 9 septembre 11h à 18h

Dimanche 10 septembre 11h à 18h

