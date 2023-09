Découvrez si vous habitez dans une zone à risque d'inondation

Partager







Habitez-vous dans une cuvette?

Bon, vite comme ça, on dirait qu'on parle de bol de toilette, mais non! On fait plutôt référence à un creux topographique, c'est-à-dire à une zone basse où l'eau a tendance à s'accumuler lors d'épisodes de forte pluie. Et ce n'est pas un secret pour personne: cet été, il a plu, et pas à peu près, au Québec!

À Montréal, il existe une carte qui permet de voir les zones plus vulnérables aux pluies abondantes. Quand on compare cette carte à celle qui recense les cuvettes, on se rend compte qu'il s'agit pratiquement d'un copier-coller. En d'autres mots, si vous habitez dans un creux topographique, il y a de bonnes chances que vous soyez plus vulnérables en cas de pluies fortes.

Même si le réseau d'égouts de Montréal devrait être en mesure de gérer de grosses pluies, lorsqu'il y a de grandes quantités de précipitations, il n'est pas toujours en mesure de fournir, ce qui fait que de l'eau risque de s'accumuler dans les cuvettes.

Il n'y a d'ailleurs pas que la pluie qui peut causer des maux de tête aux personnes qui habitent dans ces zones. Parlez-en aux résidents du quartier Saint-Michel dont la résidence a été inondée en juillet après un bris d'aqueduc!

Pour en savoir plus sur les cuvettes et comprendre comment la Ville de Montréal s'y prend pour atténuer ce problème, regardez la vidéo ci-haut.