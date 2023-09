Quel salaire gagne un policier ou une policière au Québec?

Partager







En 2022, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) atteignait des sommets en termes de postes vacants. Dans une volonté d’attirer de nouvelles recrues et de compétitionner avec les autres corps de police de la province, le service de police de la métropole a grandement bonifié les conditions de travail des policiers et policières nouvellement embauchés. Malgré un salaire alléchant, le métier de policier n’en est pas un qui attire tout le monde, puisque plusieurs postes restent ouverts.

Voici ce qu’il y a à savoir sur les conditions de travail pour les policiers et policières au Québec en 2023.

Que font les policiers et policières?

Les policiers et policières occupent divers postes dans un corps de police. Dans cet article, nous nous concentrons sur le métier d'agent ou d'agente de police.

Selon le gouvernement du Québec, leurs tâches sont notamment de:

Patrouiller dans un secteur désigné pour maintenir l’ordre et la sécurité publique

Faire respecter les lois et règlements

Enquêter sur les délits criminels et les accidents, obtenir des preuves, interroger les témoins, arrêter les suspects ou suspectes

Compiler des notes et des rapports

Témoigner devant les tribunaux

Secourir les victimes d’accidents, de délits criminels et de catastrophes naturelles

Participer à l’élaboration des programmes de prévention du crime, d’information publique et de sécurité

Le salaire

La rémunération des policiers et des policières dépend du corps de police pour lequel ils ou elles travaillent. Il existe plusieurs corps régionaux et les municipalités de taille moyenne ont aussi leur service de police, mais penchons-nous sur les salaires des trois plus grands corps de police au Québec (SPVM, SPVQ et SQ).

À noter qu'il est question ici du salaire des agents de police. Lorsque ceux-ci montent en grade et obtiennent un autre poste (par exemple le poste d’enquêteur), l’échelle salariale change.

Le salaire n’est évidemment pas la seule donnée à considérer lorsque l’on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s’attendre d’un point de vue strictement financier.

Le salaire au SPVM (Montréal)

Au Service de police de la VIlle de Montréal (SPVM), le salaire annuel à l’embauche des constables est de 53 980$. Après 12 mois de service, il grimpe déjà à 61 848$.

Selon le service de recrutement du SPVM, une nouvelle recrue atteint le sommet de l’échelle salariale après seulement six ans de service. Son salaire annuel s’élève alors à 112 082$.

La Fraternité des policiers et policières de Montréal n’a pas donné suite à notre demande d’accès à leur échelle salariale complète actuelle. Mais on sait que les montants mentionnés plus haut comprennent une «prime métropole», car ces policiers et policières travaillent à Montréal. Pour les patrouilleurs, une prime de 2% s’y ajoutera en 2025 et 2026.

Une entente de principe entre la ville et la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) en mai dernier a débouché vers une hausse de salaire de 11,4% sur les cinq prochaines années. La prime de métropole, elle, augmentera aussi de 8% durant cette période.

Le salaire au SPVQ (Québec)

Les constables de Québec commencent avec un salaire de base de 46 160$ par année. Après six ans, ce salaire avoisine les 100 000$, selon le service de recrutement du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Ce calcul comprend les diverses primes que peuvent toucher les agents (primes d’ancienneté, de soir ou de nuit, de niveau de responsabilité et de fonction spécialisée, etc.).

Comme c’est le cas au SPVM, les policiers et policières du SPVQ atteignent le sommet de l’échelle salariale après six ans de service.

La convention collective du Service de police de la ville de Québec se terminera le 31 décembre 2023. L’échelle salariale pourrait donc changer prochainement.

Salaire annuel au SPVQ selon l’ancienneté, sans les primes (2019-2023):

Entrée: 42 645$

1 ans: 48 951$

2 ans: 55 255$

3 ans: 61 558$

4 ans: 68 382$

5 ans: 74 168$

6 ans: 84 436$

Le salaire à la SQ

La Sûreté du Québec (SQ) dessert les territoires de la province qui n’ont pas leur propre service de police. Quand on travaille à la SQ, on ne choisit pas son affectation. Cela veut dire qu’on est appelé à déménager ou à parcourir de longues distances pour le travail. Dès qu’une policière ou un policier est affecté à plus de 60 kilomètres de son lieu de résidence, tous les frais liés au déménagement sont couverts par la Sûreté du Québec.

Des primes de 5000 à 9000$ peuvent être versées selon la situation familiale des policiers et la localisation de leur affectation éloignée.

Le salaire d’entrée se situe à 48 386$ par année pour les recrues. Il augmente tous les six mois lors des trois premières années de service. À partir de la quatrième année, les augmentations salariales sont annuelles. Au sommet de l'échelle, les policiers et policières de la SQ font 84 366$ par année.

Salaire annuel à la Sûreté du Québec selon l’ancienneté

Échelon 1 (entrée) : 48 386$

Échelon 2 (6 mois) : 51 412$

Échelon 3 (1 an) : 54 625$

Échelon 4 (1 an et demi) : 58 036$

Échelon 5 (2 ans) : 61 669$

Échelon 6 (2 ans et demi) : 65 519$

Échelon 7 (3 ans) : 71 088$

Échelon 8 (4 ans) : 77 396$

Échelon 9 (5 ans) : 84 366$

• À lire aussi: Quel salaire ça gagne un charpentier-menuisier au Québec?

Les études requises

Le métier de policier en est un aux conditions particulières qui ne plaisent certainement pas à tout le monde, d’où les nombreux tests de qualification (notamment un test physique) requis pour exercer la profession.

Pour être engagé comme policier, il faut avoir complété un diplôme d’études collégiales en techniques policières en deux ou trois ans, puis suivre la formation de 15 semaines de l’École nationale de police du Québec (ENPQ).

Les seules exceptions sont les personnes qui suivent le programme d’AEC diversité policière élargie. Ce programme est réservé à des personnes autochtones, provenant d’une minorité visible ethnique ou, plus récemment, à des diplômés en sciences sociales dont le profil est jugé intéressant.

Pour accéder à l’AEC, la personne répondant à ces critères doit passer à travers un processus de sélection, ce après quoi elle recevra une promesse d’embauche d’un corps policier afin d’effectuer l’AEC de trente semaines et la formation de 15 semaines de l’ENPQ.

Les autres qualifications nécessaires

En plus de la formation collégiale, les corps de police exigent que les candidats répondent à des critères supplémentaires. Ces exigences doivent être remplies pour intégrer l’ENPQ ou un corps policier.

Pour entrer à l’ENPQ il faut:

Être citoyen canadien

Être «de bonnes mœurs»

Ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction au Code criminel

Être titulaire d’un permis de conduire classe 5 ou classe 5 probatoire

Passer l’examen médical

Réussir l’épreuve d’aptitude physique (ESAP)

Réussir le test psychométrique

Réussir le test de jugement situationnel

Réussir les trois certifications de tir

Donner ses empreintes digitales

Collèges offrant le DEC en techniques policières et leurs frais de scolarité pour trois ans

Cégep de l’Outaouais (Gatineau): 960$

Collège John-Abbott (Sainte-Anne-de-Bellevue): 972$

Collège de Maisonneuve (Montréal): 1131$

Collège de l’Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda): 1206$

Cégep de Rimouski: 1437$

Collège d’Alma: 1452$

Collège Ahuntsic (Montréal): 1473$

Cégep Garneau (Québec): 1476,90$

Cégep de Trois-Rivières: 1482$

Cégep de Baie-Comeau: 1500$

Cégep de Sherbrooke: 1945,20$

Campus Notre-Dame-de-Foy (Cap-Rouge): 15 330$ pour la formation régulière, 10 220$ pour la formation accélérée de deux ans

Collège Ellis (Drummondville): 25 560$ pour la formation régulière, 17 040$ pour la formation accélérée de deux ans

Collèges offrant l’AEC diversité policière élargie

Collège de Maisonneuve

Collège Ahuntsic

Collège d’Alma (pour les étudiants autochtones seulement)

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (pour les étudiants autochtones anglophones seulement)

Frais de scolarité pour la formation de l’ENPQ

Frais d’admission : 973 à 1223$ selon les frais encourus pour l’examen médical obligatoire

Frais de scolarité pour la formation régulière de 15 semaines: 10 443$

Frais de scolarité pour le programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie autochtone: 27 653 à 34 720$ selon l’hébergement (possibilité de subvention gouvernementale ou de prise en charge des frais par un corps policier ou une organisation tierce)

Cette vidéo pourrait vous intéresser: