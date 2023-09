Voici la maison la moins chère au Québec en septembre 2023

Partager







Comme chaque mois, 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre pour trouver la maison la moins chère sur le marché québécois. Puisque celle d’avril est toujours à vendre (et toujours la moins chère) et que la deuxième est en vente pour son terrain, on vous propose la troisième résidence la moins dispendieuse. On vous fait le tour du proprio.

Pour le mois de septembre, braquons les projecteurs sur la municipalité paroissiale de La Doré, située dans la charmante région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Vous y retrouverez au centre une maison à deux étages à vendre pour la modique somme de 39 000 piastres.

PHOTO RE/MAX Québec

Construite en 1948, cette grande résidence − c'était autrefois quatre appartements séparés − compte un total de 21 pièces, dont neuf chambres à coucher et quatre cuisines.

PHOTO RE/MAX Québec

Comme l’indique l’annonce, cette maison est parfaite pour une reconversion en quatre logements, en grand duplex ou en maison de chambres pour travailleurs.

PHOTO RE/MAX Québec

Même si le prix de la maison est bien bas, attendez-vous à devoir effectuer de nombreux travaux de rénovation (et à redécorer au grand complet), car la résidence a manqué d’amour dans les dernières années.

PHOTO RE/MAX Québec

Conseil: n'oubliez pas d'ajouter un balcon aux appartements à l'étage si vous souhaitez rediviser l'immeuble en quatre logements.

PHOTO RE/MAX Québec Un balcon se trouvait autrefois au-devant de la façade, d'où les portes qui donnent sur le vide.

À en croire les images de l'annonce, les pièces à l’étage étaient inhabitées au moment de la mise en vente.

PHOTO RE/MAX Québec L'une des deux cuisines situées à l'étage de la maison.

Avis aux amateurs de vino: une SAQ se trouve dans l'immeuble voisin (qui est une épicerie Bonichoix).

Le village de quelque 1368 habitants est situé à 20 minutes de route de Saint-Félicien, à plus de 30 minutes de Roberval et à près de 2 heures de Saguenay.

Une autre aubaine locale

Si vous trouvez que le prix est à mourir de rire, vous avez raison: la maison est vendue 42 400$ en dessous de sa valeur, selon le plus récent rôle d’évaluation foncière.

Le terrain et le bâtiment sont respectivement évalués à 7400$ et 74 800$, pour un total de 81 400$. C’est donc un «rabais» de près de 54%!

Il s’agit d'ailleurs d’une aubaine pour le secteur. La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale dans la MRC de Le Domaine-du-Roy était évaluée à 168 233$ en 2022, selon les récentes données de l’Institut de la statistique du Québec.

