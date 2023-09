Vous risquez d’avoir bien de la misère à trouver un AirBnB à New York

Partager







Si vous avez l’intention d’aller à New York prochainement, vous devrez vous tourner vers les hôtels pour vous loger. Après l’entrée en vigueur d’un règlement encadrant les locations à court terme, la plateforme AirBnB n’acceptera plus de réservation pour des logements sans permis.

Adoptée en janvier dernier, la loi sur l’enregistrement des locations à court terme est finalement entrée en vigueur à New York. Son implantation avait été reportée en raison d’une contestation légale.

Le règlement oblige désormais les hôtes utilisant des plateformes de partage comme AirBnb, VRBO ou Booking.com à obtenir un permis pour pouvoir louer leur logement pour des périodes de moins de 30 jours.

Pour être éligible au permis, l’hôte doit s’engager à être physiquement présent dans le logement avec les invités durant toute la durée de la location. Il est aussi interdit de louer à plus de deux occupants à la fois, rendant officieusement impossible la location sur AirBnB pour les familles et les groupes de fêtards.

Les hôtes sans numéro de permis ne seront plus acceptés sur les plateformes. Selon le directeur général de l’Office of Special Enforcement (OSE) de New York, 3250 hôtes avaient fait la demande d’un permis en date du 28 août . Des 800 demandes retenues, 72 ont été refusées, 257 acceptées et 479 ont été renvoyées pour correction ou information supplémentaire.

Selon le site Inside AirBnB , 39 453 logements sont disponibles sur AirBnB à New York. La société dit avoir cessé d’accepter toute réservation pour un logement sans numéro de permis depuis le 21 août.

La plateforme a annoncé qu’elle annulera toutes les réservations pour des logements sans permis qui ont été faites pour un séjour après le 2 décembre 2023. Celles qui ont déjà été faites pour un séjour avant cette date seront maintenues pour éviter les désagréments pour les hôtes et les locataires.

Les hôtes et les plateformes faisant la promotion de locations à court terme illégales seront néanmoins pénalisés.

«La Ville envoie un message clair à des millions de visiteurs potentiels qui auront maintenant moins d’options quand ils visiteront New York: vous n’êtes pas les bienvenus», a déclaré Theo Yedinsky, directeur de la politique mondiale d’AirBnB.

En 2022, à New York, les locations à court terme sur AirBnB ont généré 85 millions de dollars américains.

Si le nombre de logements sur les plateformes de location parait petit en comparaison aux 8 millions d’habitants de la Grosse Pomme, il ne faut pas oublier que ces locations à court terme se concentrent dans certains quartiers populaires, rappelle Murray Cox, fondateur d’Inside AirBnB. Leur présence en grand nombre mène à des pénuries de logements, à des hausses de loyer et à une hausse de l’itinérance dans ces quartiers.

L’étau se resserre dans les grandes villes

Plusieurs autres villes, dont Montréal, ont aussi tenté d’encadrer les pratiques des plateformes de location, alors qu’une grande de partie des logements abordables est monopolisée par des touristes.

Comme à Montréal, un permis est nécessaire à Memphis, dans le Tennessee, pour louer son logement pour moins de 30 jours. AirBnB avait annoncé qu’elle retirerait toutes les annonces illégales pour des logements à Montréal de sa plateforme après un incendie mortel dans une location non réglementaire du Vieux-Montréal.

À Paris, il est possible de rendre une résidence disponible sur AirBnB pour un maximum de 120 nuits par année. C’est 90 jours à San Francisco et 30 jours à Amsterdam.

− Avec les informations de Wired

