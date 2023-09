Voyez 11 terrifiantes minutes du jeu Alan Wake 2 [VIDÉO]

Partager







IGN a diffusé 11 terrifiantes minutes du jeu Alan Wake 2, et ça promet.

L’aperçu diffusé montre de nouvelles images d’une mission qui se déroule au début du jeu avec le personnage de Saga Anderson, incarnée par Melanie Liburd.

Il y a quelques coupures au montage, alors ce n’est pas un long plan-séquence, mais cette technique évite justement de spoiler le contenu. On voit des dialogues ainsi que des confrontations effrayantes, et on peut vraiment observer l’atmosphère sombre conçue par Remedy Entertainment. Je ne sais pas ce qui fait plus peur qu’une foire délabrée avec de la musique de carrousel en arrière-plan!

Voici 11 minutes d’Alan Wake 2 par IGN First

Alan Wake 2 sort sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC le 27 octobre 2023. Juste à temps pour l’Halloween!