Aubaine: des vols directs aller-retour à 877 $ pour le Pérou

Dans la catégorie des «voyages d’une vie», il y a ASSURÉMENT le Pérou. On est donc quand même excités de vous dire qu’il y a en ce moment des vols directs Montréal-Lima à partir de 877$!

C’est Air Transat qui offre ces vols à prix intéressant. La compagnie aérienne québécoise lance cette année de nouveaux vols directs entre la métropole québécoise et la capitale du Pérou, Lima.

Actuellement, le prix des aller-retour démarre à 877 $ pour des voyages durant les mois de janvier, février, mars et avril 2024. Des vols sont aussi affichés à partir de 887 $ ou 897 $ pour certaines dates durant cette période.

Le montant comprend les taxes et des bagages de cabine, mais pas de bagages enregistrés. Les vols durent un peu moins de 8h30.

Air Transat offrira cette liaison une fois par semaine, les vendredis, entre le 22 décembre 2023 et le 26 avril 2024.

Vos pouvez voir les vols pas chers par ici!

Quoi faire et voir au Pérou?

Il y a tant de choix dans ce pays que vous ne pourrez assurément pas tout explorer en une seule fois. Si vous êtes foodie ou surfeur.se, on vous suggère de vous attarder un peu à Lima avant de partir explorer les Andes ou l'Amazonie. Allez vous régaler et flâner dans le quartier Barranco, et descendez sur la plage Waikiki au bord du Pacifique.

Le fameux Machu Picchu est bien sûr à mettre sur votre liste si possible, car même s’il est (très) visité, il n’est pas considéré comme l'une des 7 merveilles du monde moderne pour rien!

Il y a aussi les inoubliables petites rues en altitude de Cusco, la ville blanche d’Arequipa, les mystérieuses lignes de Nazca, l’Amazonie, les dunes géantes de Huacachina, la montagne arc-en-ciel Vinicunca, le lac Titicaca, les centaines de randonnées sur les chemins des Incas... Ça ne finit plus!

Est-ce que notre hiver est un bon moment pour visiter le Pérou?

On peut visiter le Pérou toute l’année, mais il faut choisir son itinéraire en fonction du moment de l’année. Notre hiver correspond à la basse saison, ce qui est avantageux en termes d’achalandage et de prix. Visiter les régions côtières est idéal. Par contre, janvier et février correspondent au sommet de la saison des pluies et il faut oublier les randonnées dans les Andes. Le Machu Picchu peut être visité, mais il peut être fermé certains jours de mauvaise météo.

Le gros de la pluie cesse en mars, qui est donc à considérer, et avril est un très bon mois pour combiner la côte et les montagnes sans se ruiner. Lima est aussi particulièrement chouette, et pas chère, en mars et avril.

Revoir le deal Montréal-Lima.

