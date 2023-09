Cette buvette appréciée à Lévis met la clé sous la porte

Partager







L'équipe du Dorimène en a fait l’annonce au début du mois de septembre.

Etienne Villeneuve faisait parler de lui dans le Mile-End alors que plusieurs le proclamaient de «roi-barman». En novembre 2018, il fait le saut vers la Capitale Nationale et ouvre la buvette Dorimène.

Sur la rue J.-B.-Michaud dans le quartier Miscéo à Lévis, la buvette aura rempli la panse de bien des heureux convives avec son menu jamais ennuyant, inspiré par la cuisine de saison, et son excellente carte de petits jus.

Dans un décor signé par le duo catherine catherine, les clients avaient le bonheur de s'installer dans un bar gris-noir où dominent les plantes.

Toujours animée et festive, la buvette avait établi une fidèle clientèle au fil des ans.

«Le Dorimène, votre buvette lévisienne préférée depuis 2018, s’apprête à tourner une page importante de son histoire. En fait, c’est avec beaucoup de tristesse et de résignation que nous vous annonçons aujourd’hui que nous entamons le dernier chapitre de la trop courte existence du Dorimène. (...) Nous comprenons que cette nouvelle arrive comme un choc ou une surprise pour plusieurs d’entre vous, et que certains auront peut-être envie de communiquer avec nous afin d’offrir des idées ou des conseils afin de garder Le Dorimène en vie. Nous apprécions ces pensées et leurs intentions, mais sachez que notre décision en est une réfléchie et définitive, mais les effusions d’amour sont plus que les bienvenus», a écrit l'équipe du Dorimène sur sa page Facebook, le 1er septembre dernier.

La crise sanitaire et l'impossibilité «d'opérer une terrasse dans le quartier malgré une proposition d’heures et de modalités plus que raisonnables de notre part» ont incité son propriétaire à mettre la clé sous la porte.

L'établissement licencié fermera ses portes le 9 septembre prochain.

5753 Rue J.-B.- Michaud, Lévis

