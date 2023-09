François Lambert: sa photo est utilisée pour une arnaque de pilules amaigrissantes

Partager







On peut ajouter le nom de François Lambert à la longue liste des personnalités québécoises dont l’image est utilisée à des fins frauduleuses.



Au cours des dernières années, plusieurs vedettes de notre colonie artistique ont en effet vu leur image être utilisée sans autorisation dans différents stratagèmes pour vendre des produits amaigrissants soi-disant miracle.

Parmi celles-ci, on peut énumérer Michel Charette, Debbie Lynch-White, Laurent Paquin, Phil Roy et Ariane Moffatt.



François Lambert fait maintenant partie de cette liste.

Dans une publication faite sur le réseau social X ce jeudi, l’ancien Dragon réagit avec humour à l’utilisation de son image.



«Ils m'ont tellement grossi que c'est drôle», mentionne Lambert, avant d’ajouter «Si je pesais 125 livres, je serais à l'hôpital».

Plusieurs choses épouventables sur cette photo!



1- Le plus sérieussement: C'est une arnaque et je n'ai rien à voir avec ça



2- Ils m'ont tellement grossi que c'est drôle

3- Le gars à droite, c'est vraiment moi!

4- Si je pesais 125 livres, je serais à l'hôpital

5- Je n'ai pas de… pic.twitter.com/NDCQbp2EY5 — Francois Lambert (@frank_sbr) September 7, 2023

La publication frauduleuse, datée du 7 septembre, montre l’hommes d’affaires en mode avant-après où il semble être passé d’une morphologie «légèrement enrobée» à un physique d’athlète.



Plusieurs indices laissent toutefois croire que le message est louche.

D’abord, le ton employé ne correspond pas vraiment à celui employé dans ses publications habituelles, mais qui plus est, le texte mentionne qu’il pèse 125 lbs, ce qui est invraisemblable.

On a également l’impression que le texte est une mauvaise traduction.



Bref, le plus important est cependant le point #1 de son message: «C'est une arnaque et je n'ai rien à voir avec ça».

Et si vous avez envie de perdre du poids, n’oubliez pas qu’il n’existe aucune méthode miracle.



Le plus simple reste d’adopter des habitudes alimentaires plus saines tout en améliorant son hygiène de vie.

