Le condo d'un couple gagnant d'Occupation Double est à vendre pour 367 000$

Un condo construit en 2021 qui s'inscrit dans le projet Aristo à Laval vient de faire son apparition sur le marché immobilier, et il appartient à un couple connu.

Noémie Marleau et Vincent Beauregard ont trouvé l'amour à Occupation Double Chez Nous en 2020 et sont sortis triomphants de l'aventure, remportant les honneurs et un condo. C'est maintenant le temps pour eux de passer à une autre étape et le logement est maintenant à vendre.

Les tourtereaux ont pris un moment sur leurs réseaux sociaux respectifs afin de partager la nouvelle. Ils avaient reçu les clés de leur prix quelques mois après la fin de leur aventure et y habitaient depuis. Noémie a quelques fois mentionné sur ses réseaux sociaux que son amoureux et elle avaient le projet de déménager et ce sera bientôt le moment pour eux d'entamer un nouveau chapitre.

Le condo des plus modernes comprend un espace de vie ouvert, coquet, et qui plus est climatisé. L'entrée donne sur le salon et l'espace salle à manger, situé derrière. Le tout est illuminé par une immense fenêtre laissant entrer le soleil.

Tout près, on découvre la cuisine qui comprend un comptoir-lunch en quartz et des armoires aux teintes pâles et douces. Un dosseret style métro vient agrémenter l'espace pour cuisiner.

Derrière une première porte, on retrouve la salle de bain aux allures zen, comprenant un bain-douche vitré, une vanité en quartz et un espace pour y superposer une laveuse et une sécheuse.

Derrière une seconde porte, une chambre aérée grâce à un haut plafond. Celle-ci comprend une garde-robe de bonne dimension et une porte coulissante menant à une terrasse vitrée où il fait bon se détendre.

Le projet Aristo dans lequel est situé le condo inclus deux espaces de stationnement intérieurs, dont l'un avec branchement électrique pour borne, un espace de rangement et des commodités desquelles profiter, soit un gym et une piscine extérieure chauffée.

Le condo de Noémie et Vincent est à vendre au prix de 367 000$ par Mathieu Lalancette, courtier immobilier chez Royal Lepage Altitude.

