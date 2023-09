Les produits dont le format a été réduit (mais pas le prix) devraient-ils être identifiés à l’épicerie?

Partager







Vous n’êtes pas dupe: le format du contenant de jus d’orange et de la brique de fromage a été réduit, mais pas leur prix. C’est aussi vrai pour bien d’autres aliments, qui sont peut-être passés sous votre radar. Mais si les supermarchés du Québec étiquetaient les produits touchés par la réduflation, auriez-vous l’impression de moins vous faire avoir ? C’est ce que va faire une grande chaine française.

• À lire aussi: Il y a moins de papier de toilette qu'avant dans le paquet du Costco, mais il coûte autant

Une nouvelle étiquette sera désormais apposée sur tous les produits dont le format a touché par la réduflation dans les magasins Le Carrefour. C'est ce qu'a annoncé le PDG du géant de l’épicerie française, Alexandre Bompard, en entrevue sur la chaine France 5.

Dès lundi, les Français verront donc un message du genre: «Ce produit a vu son contenant baisser et son prix augmenter.»

«Comme ça, on va avoir une information des plus fiables possible pour les consommateurs, parce que c’est inacceptable de faire ça aux consommateurs», a affirmé M. Bompard.

"Dès lundi, dans les magasins Carrefour, j’ai demandé à ce qu’il y ait une étiquette sur les produits où on a de la #shrinkflation disant ce produit a vu son contenant baisser et son prix augmenter car c’est inacceptable de faire ça". @bompard invité de @Caroline_Roux #cdanslair pic.twitter.com/fZ9Xq1worm — C dans l'air (@Cdanslair) September 6, 2023

Même si la réduflation n’est pas du vol, pour M. Bompard, c’est «une pratique inacceptable, quand il y a une hyperinflation dont les Français souffrent».

Vous aimeriez voir une telle initiative dans les rayons de nos épiceries? Eh bien, il y a peut-être de l'espoir. Le Québec a effectivement tendance à emboiter le pas à la France pour ce genre de mesures, soutient Sylvain Charlebois, directeur scientifique du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université de Dalhousie, dans une publication sur le réseau social X (anciennement Twitter).

La «réduflation» expliquée

«Réduflation», c'est une contraction des mots «réduction» et «inflation». Depuis les dernières années, les entreprises utilisent cette stratégie pour économiser sur les coûts de production. Plutôt que d’augmenter le prix de leurs produits, ils en réduisent la quantité dans les emballages.

• À lire aussi: 6 produits à l’épicerie dont la taille a beaucoup diminué, mais qui coûtent aussi cher

Au Québec, la grande majorité des produits en épicerie ont été touchés par cette réduction de format.

C'est le cas du jus d’orange Tropicana avec un peu ou beaucoup de pulpe (le format est passé de 1,75 L à 1,54 L), du jus d’orange Oasis avec pulpe (1,65 L à 1,5 L), du yogourt Liberté classique nature 2% (750 g à 650 g), du fromage P’tit Québec, cheddar très doux (460 g à 400 g), du gruau instantané Quaker nature en sachets individuels (de 12 à 10 sachets) et des barres Quaker Chewy aux brisures chocolatées (de 6 à 5 barres)*.

Si la réduction du format n’est pas nécessairement visible à l’œil nu, le changement se reflètera sur les étiquettes de chacun des produits, où le prix par 100 grammes aura augmenté.

* Selon l’enquête des prix en épicerie de Protégez-Vous, réalisée en 2022.

− Avec les informations d’Andrea Lubeck

À voir aussi: