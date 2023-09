Studio Ghibli: bande-annonce du dernier film de Miyazaki

Partager







Sortez vos mouchoirs, il y a enfin un aperçu du prochain film du Studio Ghibli, qui serait aussi le dernier film d’Hayao Miyazaki.

«The Boy and the Heron» ou «Le Garçon et le Héron» est déjà sorti au Japon en juillet, mais il n’avait bénéficié d’aucune promotion médiatique ni bande-annonce. Une seule image avait été dévoilée pour représenter le film, qui a su malgré tout créer un vrai buzz.

Même s’il n’est sorti qu’au Japon, les recettes d’exploitation s’élèvent à plus de 48 millions de dollars. Et, maintenant que «The Boy and the Heron» sera diffusé en Amérique du Nord en décembre grâce à GKIDS, ces recettes vont monter en flèche.

Bande-annonce «The Boy and the Heron»

«The Boy and the Heron» sort en salle le 8 décembre en Amérique du Nord.