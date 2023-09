Ça gagne combien, au juste, un streamer?

Partager







Pas si facile de faire de l’argent avec les jeux vidéo! À peine un peu plus de la moitié des joueurs qui streament parviendraient à en tirer un revenu, révèle une nouvelle étude américaine.

À peine un peu plus de 51% des répondants à un sondage mené par OnePoll auprès de 2000 joueurs américains ont gagné de l’argent grâce au streaming. Et parmi ceux qui ont fait de l’argent, le revenu annuel était de 1264$, toujours selon l'enquête effectuée pour le compte du jeu gratuit World of Warship.

Un «streamer», c’est une personne qui a pour habitude de se filmer ou de diffuser du contenu en continu à partir de plateformes sur Internet. Twitch est la plateforme de streaming la plus connue.

C'est quoi, une carrière de streamer réussie?

Pour près de 56% des répondants, pour avoir une carrière considérée comme réussie, un streamer doit être en mesure collaborer avec d’autres streamers ou créateurs.

Sans grande surprise, pour 53% des joueurs ayant participé à l’enquête, un streamer doit gagner de l’argent pour être considéré comme ayant du succès.

Pour 48% des répondants, il faut diffuser de manière régulière et arriver à conclure des contrats de partenariat avec des marques.

Les participants de l’étude ont aussi déterminé à partir de quel moment un peut considérer qu’un streamer a réussi sa carrière: lorsqu’il parvient à maintenir une moyenne de 3277 spectateurs réguliers par mois et gagner autour de 29 172 $ par an.

«Beaucoup seraient sûrement surpris d’apprendre que les streamers professionnels prennent leur travail au sérieux, le traitant aussi sérieusement que n’importe quel emploi», a affirmé au New York Post Ross Falk, responsable marketing chez World of Warships Americas.

Est-ce une carrière facile?

Une fois que l’on sait tout ça, est-ce que c'est facile de gravir les échelons du streaming? En en croire le sondage, oui!

En effet, 59% des joueurs interrogés ont affirmé que c’était facile de devenir un streamer «à succès». Tant mieux, parce qu’environ 10% des répondants envisageaient de quitter leur emploi pour diffuser à temps plein.

21% des participants à l’enquête ont toutefois affirmé que c’était difficile.

L’avenir du divertissement en streaming

Selon les répondants au sondage, le streaming a plus d'avenir que d'autres formes de divertissement plus traditionnelles. Pour un répondant sur cinq, le streaming pourrait supplanter la télévision d’ici cinq ans. Et pour 8% des joueurs interrogés, c’est déjà fait!

Les diffuseurs de contenu en direct seraient même plus importants d'un point du vu culturel que les humoristes, aux yeux de près de 65 % des répondants du moins. Ils seraient toutefois moins importants que les acteurs (selon 16 % des répondants) et que les artistes musicaux (12 %).

Le streaming ne se résume finalement pas qu'aux jeux vidéo! Les types de contenu les plus populaires en ce moment: la cuisine (33 %), les e-sports (33 %), les jeux à multijoueurs (32 %) et les critiques (à 30 %).