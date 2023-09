Le jeu viral Only Up! retiré de Steam

Partager







Le phénomène viral «Only Up!» est maintenant chose du passé, car le développeur derrière le jeu a lui-même retiré le titre de Steam.

C’est dans une mise à jour le 6 septembre sur Steam que le développeur a annoncé que le jeu, sorti en mai, allait être retiré de la plateforme. La page d’achat n’affiche désormais plus le jeu.

Steam

«Le jeu m’a causé beaucoup de stress depuis des mois. Maintenant, je veux mettre le jeu derrière moi. Et oui, il ne sera bientôt plus disponible dans la boutique Steam, c’est ce que j’ai décidé moi-même,» peut-on lire. «Ce dont j’ai besoin maintenant, c’est de tranquillité d’esprit et de guérison».

Only Up! aura donc connu une viralité brève, mais mémorable. Le jeu, qui donne comme mission de tout simplement grimper le plus haut possible malgré une panoplie d’obstacles sans sauvegarde, rappelle énormément le succès de Getting Over It with Bennett Foddy. Toutefois, il s’agit du premier jeu du studio d’une personne SCKR Games, et il y avait énormément de problèmes techniques.

SCKR Games

Les streamers ont été nombreux à essayer le jeu, qui s’est retrouvé en sixième position sur le palmarès des jeux les plus populaires sur Twitch en juin. Le même mois, Only Up! a toutefois été brièvement retiré de Steam pour des raisons de droits d’auteur. Le jeu est rapidement revenu sur la plateforme toutefois, avec quelques modifications.

Il existe une tonne de clones du jeu sur Steam et sur mobile, toutefois. Et si vous avez vraiment aimé Only Up!, vous devriez vraiment essayer Getting Over It with Bennett Foddy.