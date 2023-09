Les parcomètres seront payants jusqu’à 23 heures au centre-ville de Montréal

Partager







Les heures de tarification des parcomètres au centre-ville de Montréal seront allongées, dès le 15 novembre prochain, pour «un roulement plus important sur les artères commerciales et ainsi stimuler la vitalité du centre-ville», a fait savoir la Ville dans un communiqué émis vendredi.

À partir du 15 novembre, les horaires tarifés seront en fonction du lundi au vendredi, entre 8h et 23h et le samedi de 9h à 23h. L’horaire ne change pas le dimanche et les stationnements demeureront payants de 13h à 18h.

La durée maximale autorisée passera également de trois à cinq heures «afin de permettre à la clientèle de profiter pleinement de ses activités», faut savoir la Ville.

«Le prolongement des plages horaires tarifées sera, par exemple, davantage en cohérence avec les heures d’ouverture des différents commerces et des institutions culturelles et vise non seulement à accroître la rotation, mais aussi la disponibilité des espaces de stationnement sur rue », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le secteur visé par l’élargissement des heures de tarification s’étend sur une bonne partie du Vieux-Montréal jusqu’à la rue Sherbrooke, de la rue Guy à l’ouest jusqu’à Saint-Hubert à l’est.

Les automobilistes seront avisés dès le mois de septembre de ses changements avec la pose d’autocollants. «Une affichette précisant que les modifications ne seront en vigueur qu’à compter du 15 novembre sera ajoutée au même moment», précise la Ville.