Quel est le salaire d'un physiothérapeute et d'un technologue en physiothérapie au Québec?

Partager







Les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie seront de plus en plus sollicités à intervenir en première ligne au Québec dans les prochaines années, et cette profession sera très en demande. Quelles sont leurs tâches et quel salaire ces professionnels de la santé gagnent-ils?

Voici ce qu’il y a à savoir sur les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie au Québec en 2023.

Que font les professionnels de la physiothérapie?

Les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie ont pour mission de rétablir la capacité physique et la mobilité de leurs patients.

Les physiothérapeutes évaluent la capacité physique des patients; élaborent, mettent en œuvre, évaluent et ajustent des programmes de physiothérapie; prescrivent des radiographies, en interprètent les résultats et s’assurent que les patients reçoivent le suivi nécessaire, peut-on lire sur le site du gouvernement .

De leur côté, les technologues en physiothérapie ne peuvent pas faire d’évaluation de la condition d’un patient ni prescrire de radiographie. Ils et elles participent à l’élaboration et à l’application du plan de traitement après que le patient a été évalué par un physiothérapeute ou un médecin. Ils peuvent cependant évaluer une situation, faire un profil, un bilan et des recommandations lorsqu’il s’agit de prévention.

La physiothérapie peut régler plusieurs problèmes, comme les maux de dos, les entorses, les étourdissements ou encore les capsulites, précise l’Ordre des professionnels en physiothérapie (OPPQ) sur son site web .

Le salaire

Le salaire des professionnels en physiothérapie varie selon le type d’établissement dans lequel le travail est effectué. Il dépend aussi du titre que l’on revêt (physiothérapeute ou technologue en physiothérapie) qui lui dépend du niveau d’études effectuées (université ou cégep).

Il ne s'agit évidemment pas de la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire au public

Physiothérapeutes

Dans le système de santé public, l’échelle salariale des physiothérapeutes est composée de 18 échelons. Pour les deux premières années de pratique, les professionnels augmentent d’un d’échelon chaque six mois, puis ensuite, d’un échelon pour chaque année travaillée «considérée temps plein par leur milieu de pratique», précise la coordonnatrice de l’Association québécoise de la physiothérapie, Élodie Trudeau, par courriel.

Le salaire d’entrée pour un ou une physiothérapeute est de 27,46$ l’heure, ou 53 547$ par année. Mais la plupart des physiothérapeutes débutent à l’échelon 4, ce qui représente 30,75$ l’heure, pour un total de 59 962,50$ par année à temps plein.

Au sommet de l’échelle, un ou une physiothérapeute dans le système de santé a un taux horaire de 50,39$, ce qui représente 98 260,50$ annuellement à temps plein.

Une prime de «soins critiques» de 12 à 13% s’ajoute au salaire des physiothérapeutes appelés à travailler à l’urgence et aux soins intensifs. Des primes de fin de semaine peuvent aussi s’appliquer.

Voici l’échelle salariale des physiothérapeutes en vigueur dans le secteur public de la santé et des services sociaux:

Échelon 1 : 27,46$ (53 547$)

Échelon 2 : 28,51$ (55 594,50$)

Échelon 3 : 29,59$ (57 700,50$)

Échelon 4 : 30,75$ (59 962,50$)

Échelon 5 : 31,94$ (62 283$)

Échelon 6 : 33,15$ (64 642,50$)

Échelon 7 : 34,43$ (67 138,50$)

Échelon 8 : 35,75$ (69 715,50$)

Échelon 9 : 37,12$ (72 384$)

Échelon 10 : 38,17$ (74 431,50$)

Échelon 11 : 39,63$ (77 278,50$)

Échelon 12 : 41,17$ (80 281,50$)

Échelon 13 : 42,74$ (83 343$)

Échelon 14 : 44,18$ (86 151$)

Échelon 15 : 45,66$ (89 037$)

Échelon 16 : 47,18$ (92 001$)

Échelon 17 : 48,77$ (95 101,50$)

Échelon 18 : 50,39$ (98 260,50$)

Technologue en physiothérapie

L'échelle salariale des technologues en physiothérapie a pour sa part 12 échelons. La progression se fait de la même façon que pour les physiothérapeutes, soit l’augmentation d’un échelon chaque six mois pendant deux ans, puis d’un échelon pour chaque année travaillée à temps plein.

Un ou une technologue en physiothérapie empochera 24,78$ l’heure la première année en débutant à l’échelon 1, soit 48 321$ par année à temps plein.

Après 12 ans, un ou une technologue en physiothérapie gagnera le salaire le plus élevé de l’échelle, soit 35,67$ l’heure ou 69 556,50$ par année à temps plein.

Voici l’échelle salariale des technologues en physiothérapie en vigueur dans le secteur public de la santé et des services sociaux:

Échelon 1 : 24,78$ (48 321$)

Échelon 2 : 25,69$ (50 095,50$)

Échelon 3 : 26,67$ (52 006,50$)

Échelon 4 : 27,64$ (53 989$)

Échelon 5 : 28,65$ (55 867,50$)

Échelon 6 : 29,72$ (57 954$)

Échelon 7 : 30,81$ (60 079,50$)

Échelon 8 : 31,95$ (62 302,50$)

Échelon 9 : 32,93$ (64 213,50$)

Échelon 10 : 33,59$ (65 500,50$)

Échelon 11 : 34,62$ (67 509$)

Échelon 12 : 35,67$ (69 556,50$)

Le salaire au privé ou à son compte

Au Québec, il est possible d’être physiothérapeute ou technologue en physiothérapie en pratique privée. Dans ce cas-là, ce sont les professionnels ou les cliniques pour lesquelles ils travaillent qui fixent leurs propres tarifs.

Pour un ou une physiothérapeute, le salaire annuel en début de carrière au privé peut se situer entre 50 000$ et 60 000$ et aller jusqu’à 90 000$ à 100 000$ pour une personne plus expérimentée, estime Manon Dufresne, présidente de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ).

Chez un ou une technologue en physiothérapie, on parle d’un salaire annuel entre 30 000$ et 40 000$ en début de pratique et pouvant aller jusqu’à 50 000$ à 60 000$ pour une personne plus expérimentée.

De façon générale, de nombreuses cliniques utilisent l’échelle salariale du réseau public pour établir la rémunération de leurs professionnels de la physiothérapie, soutient Véronique Lieutaud, conseillère communication et marketing de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec.

Pour compenser les avantages sociaux du secteur public, le privé peut majorer les taux prévus par l’échelle salariale de 10%, indique l’AQP.

Par ailleurs, des primes de soir et de fin de semaine et une prime de référencement peuvent leur être accordée.

• À lire aussi: Quel est le salaire d'un ou une psychologue au Québec?

Les études requises

Pour devenir physiothérapeute, il faut détenir un baccalauréat en physiothérapie accompagné d’une maîtrise en science de la physiothérapie, ce qui équivaut à quatre ans et demi d’études. Cinq universités offrent ce programme:

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Université Laval

Université McGill

Les personnes désirant plutôt devenir technologues en physiothérapie doivent, pour leur part, obtenir un diplôme d’études collégiales après avoir complété un programme de trois ans en techniques de la physiothérapie offert dans l’un de ces cégep et collèges suivants:

Cégep de Chicoutimi

Cégep de Sherbrooke

Cégep Marie-Victorin

Cégep Garneau

Collège Ellis

Collège Montmorency

Centre matapédien d’études collégiales

Collège Dawson

• À lire aussi: Quel est le salaire d’un pharmacien ou d’une pharmacienne au Québec?

Faut-il être membre d’un ordre?

Tant les physiothérapeutes que les technologues en physiothérapie doivent être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ). La première inscription à l’OPPQ coûte 125$ pour un an, en plus des frais d’assurance responsabilité professionnelle. Les frais sont les mêmes pour les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie.

Pour les années subséquentes, la cotisation annuelle est déterminée lors de l’assemblée générale annuelle des membres, précise Manon Dufresne. «C’est un montant qui, normalement, est assez stable dans les années, mais c’est quelque chose qui est revu chaque année.»

Cette vidéo pourrait vous intéresser: