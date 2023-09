Voici pourquoi vous devriez vraiment arrêter d'utiliser des feuilles d’assouplissant dans votre sécheuse

Partager







Utilisez-vous encore des feuilles d’assouplissant pour adoucir, parfumer ou enlever l’électricité statique dans vos vêtements lorsque vous les lavez? Si la réponse est oui, eh bien, arrêtez tout de suite! Pourquoi? Parce qu'elles font plus de mal que de bien à vos vêtements, à votre sécheuse... et à la planète.

Quel impact sur les vêtements?

Mettons tout de suite quelque chose au clair: ce n'est pas la feuille comme telle qui donne une sensation de douceur à vos vêtements doux. C'est plutôt une solution chimique odorante qui est appliquée sur la feuille et qui adhère aux vêtements pendant le séchage.

«C’est le revêtement qui va sur le tissu qui est doux, explique au HuffPost Patric Richardson, auteur du livre Laundry Love et créateur du blogue The Laundry Evangelist. C’est comme mettre une épaisse couche de lotion sur votre main. Votre peau n’est pas vraiment plus douce, elle donne juste l’impression de l’être.»

Mais au fil du temps (et des brassées), cette solution chimique peut endommager vos vêtements, en s'accumulant toujours de plus en plus sur le tissu (et en changeant ses propriétés). Cette solution peut notamment rendre vos serviettes moins absorbantes ou encore rendre vos vêtements de sport moins respirant.

Quel impact sur votre chésseuse?

Les feuilles d’assouplissant affectent également l’efficacité de votre sécheuse en créant des résidus pouvant empêcher le capteur d’humidité du tambour de l’électroménager de fonctionner correctement, raconte Patric Richardson. Pour faire simple: ça peut faire en sorte que votre linge se fasse sécher trop longtemps parce que la sécheuse ne se sera pas arrêtée au bon moment. Allo, la grosse facture d'Hydro!

Les résidus s'accumulent également dans le filtre à charpie — le genre de filet près de la porte qu’il faut nettoyer à toutes les quelques brassées—, ce qui peut être dangereux, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie.

Quel impact pour l'environnement?

Comme le souligne la fondatrice et éditrice en chef du blogue The Lingerie Addict, Cora Harrington, les feuilles d’assouplissant ne sont que bonnes pour la poubelle. Elles ne peuvent pas être réutilisées et prennent une éternité à se décomposer.

«Quand vous considérez que beaucoup de gens utilisent au moins une feuille par séchage − voire plus −, c’est beaucoup de déchets», souligne-t-elle.

Quelques alternatives à privilégier

Pour réduire l’électricité statique, vous pouvez opter pour des balles de séchage en laine. Elles sont réutilisables, en plus de durer longtemps. Ces balles de laine permettent également de préserver vos vêtements dans un meilleur état en réduisant le temps de séchage et donc le temps d’exposition à une température élevée.

Si vous êtes allergique à la laine, il existe des versions en plastique. Des balles de tennis peuvent également faire l’affaire.

Il existe aussi des feuilles d’assouplissant réutilisables!

