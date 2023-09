Voyager léger: quoi mettre dans ses valises?

Partager







Petite valise, grande question!

Lorsqu’il est l’heure de s’envoler avec une simple valise carry-on, faire des choix peut s’avérer difficile.

Vous trouverez ci-bas une liste qui, on l’espère, vous facilitera un peu la vie.

Le parfait bagage à main

Saviez-vous que la plupart des transporteurs aériens permettent de voyager avec un bagage à main en plus d’une valise carry-on? C’est ce sac que vous insérerez sous le siège avant et que vous aurez à portée de main tout au long de votre vol, il est donc pratique d’y laisser certains essentiels.

• À lire aussi: Cette trouvaille Amazon sous les 20$ révolutionnera votre façon de faire vos bagages

Passeport, argent, preuves d'assurances, billets d’avion et d’hôtel (bref, tous les documents nécessaires une fois arrivés à destination)

Portefeuille incluant vos cartes (ex.: permis de conduire, carte d'assurance maladie, carte de crédit, etc.)

Appareils électroniques et chargeurs

Médicaments dans leur emballage d'origine avec l'étiquette

Un ou deux chandails légers et sous-vêtements

Un livre

Un chandail plus chaud et une paire de bas (il fait souvent froid dans les cabines)

De petites collations

Vêtements et accessoires

Les vêtements et les accessoires que vous apporterez varieront en fonction du climat qui vous attend à destination. Par contre, que vous rejoignez l’équateur ou que vous quittiez pour un pays hivernal, certains items sont à privilégier. On pense aux vêtements légers et infroissables, par exemple.

Les cubes de voyage compressibles vous rendront également la vie beaucoup plus facile. Pour tout savoir sur ces sacs, c’est par ici.

Climat chaud:

3 à 4 maillots de bain

2 à 3 robes soleil

5 sous-vêtements (faciles à laver)

3 paires de chaussettes

2 camisoles

1 pantalon plus chaud (ex.: un jean)

1 pantalon habillé

2 chandails à manches courtes

2 shorts ou jupes

1 pyjama ou 1 nuisette

1 coupe-vent, imperméable et/ou parapluie

Lunettes de soleil

1 chapeau ou casquette

Climat froid:

1 tuque

1 foulard

1 paire de gants

5 sous-vêtements (faciles à laver)

5 paires de chaussettes (faciles à laver)

2 chandails à manches longues

2 pulls

3 pantalons plus chauds (ex.: un jean)

1 coupe-vent, imperméable et/ou parapluie

1 pyjama ou 1 nuisette

Lunettes de soleil

(À noter qu’un chandail léger, un chandail plus chaud, une paire de sous-vêtements et une paire de chaussettes se trouvent déjà dans votre bagage à main en extra!)

Trousse personnelle et soins de santé

Concernant la trousse personnelle, il est important de noter que vous pourrez uniquement passer les douanes avec un sac en plastique transparent et scellé contenant des liquides de moins de 100ml, pour un total maximal de 1 litre. Si vous pensez dépasser le litre ou avez peur de manquer de produits, pas de panique! Rappelez-vous que plusieurs produits corporels peuvent être achetés une fois arrivés à destination. Il est également possible de trouver plusieurs produits déjà emballés en format de moins de 100 ml dans la section “voyage” de la pharmacie la plus près de chez vous.

Crème solaire / Lotion après-soleil

savon doux en barre

Brosse à dents

Soie dentaire

Dentifrice

Brosse à cheveux, élastiques, bandeaux...

Répulsif antimoustique et baume apaisant pour les piqûres d'insectes

Shampoing et revitalisant

Crème de corps et de visage

Trousse de maquillage

Médication sous ordonnance + copie des prescriptions

Rasoir et crème à raser

Antisudorifique

Coupe-ongles

Tampons ou serviettes hygiéniques

Baume à lèvres

Gouttes pour les yeux et nécessaires pour les verres de contact

Mouchoirs

Préservatifs

Masque pour le sommeil et bouchons

Chaussures

• À lire aussi: Voici LE gadget miraculeux pour ne plus jamais perdre vos bagages

Encore une fois, les chaussures que vous amènerez varieront en fonction du climat de destination. Dans tous les cas, on vous conseille de porter à vos pieds la paire de chaussures qui prend le plus de place lors de votre vol. Voici quelques exemples de souliers à glisser dans votre valise:

1 paire de gougounes (climat chaud)

1 paire de bottes (climat froid)

1 paire de souliers ou sandales

1 paire de souliers de sport

Méli-mélo (au besoin!)

Une taie d'oreiller qui pourra vous servir de sac à linge sale

Un cadenas à numéro

2 ou 3 sacs de plastique de type Ziploc

Argent liquide

Sac de plage compact et imperméable

1 petit sac à main

Petite corde pour faire sécher votre linge à l'extérieur

Enfin, pour ne pas avoir de souci une fois à l'aéroport, assurez-vous que votre valise respecte les dimensions autorisées par le transporteur aérien. Bon voyage!

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s