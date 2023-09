8 nouveautés déco à se procurer pour accueillir l’automne du bon pied

Partager







Malgré les températures caniculaires des derniers jours, impossible de faire fie du fait que les arbres commencent à afficher leurs couleurs et que le soleil se couche de plus en plus tôt. Qu’on le veuille ou non, l’automne est à nos portes!

Si la perspective du changement de saison vous fait frissonner, pourquoi ne pas investir dans quelques objets cozy pour la maison? Bien choisi, un simple accessoire peut ajouter une touche de chaleur à n’importe quel décor et vous suivre dans tous vos futurs déménagements.

Sans plus attendre, voici donc 8 items déco pour vous aider à accueillir l’automne du bon pied:

Maison Simons

Soja & CO

Maison Simons

Zara Home

Maison Simons

Etsy

Zara Home

8. Mini lampe de table en rotin, Livøm - En vente à 54,60$

Livøm

