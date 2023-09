Essence trop chère dans la région de Québec? Une enquête sera ouverte

Partager







Plusieurs personnes dans la région de Québec ont l'impression de payer trop cher pour leur essence, surtout quand elles se comparent au reste de la province.

Pour le même produit, on peut payer jusqu'à 22 sous le litre plus cher dans une région par rapport à une autre. Et même en tenant compte des frais d'approvisionnement qui peuvent varier, quand on se concentre uniquement sur la marge de profit prélevée par les stations-services, il y a aussi une bonne différence.

Par exemple, en 2022, la marge moyenne prélevée lors de la vente au détail était de 10,4 sous le litre dans l'ensembe du Québec... mais de 13,4 sous le litre dans la Capitale-Nationale (Québec) et de 13,5 sous le litre en Chaudière-Appalaches, la région directement au sud de Québec.

La même tendance s'est maintenue dans les 6 premiers mois de 2023. La marge moyenne prélevée dans l'ensemble du Québec était de 9,7 sous le litre, pour 15,2 sous dans la Capitale-Nationale et 13,9 sous en Chaudière-Appalaches.

C'est pourquoi le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon a demandé à la Régie de l'énergie de se pencher sur l'écart des prix de l'essence et les marges prélevées par les stations-services.

«Je trouve que la variation des prix entre cette année et les précédentes est préoccupante. On a aussi comparé les marges à Québec et en Chaudière-Appalaches avec celles des autres régions, et l’écart est important. Je veux que la Régie fasse la lumière sur ces chiffres», a déclaré vendredi le ministre.

Il a demandé que la région de Chaudière-Appalaches fasse l’objet d’un avis, que la Régie de l’énergie documente tout écart significatif et en détaille les raisons potentielles, et qu'elle propose des solutions.

