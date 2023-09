Voici 5 épiceries où les étudiants peuvent profiter de rabais

Partager







Saviez-vous que c’est possible de faire des économies à l’épicerie en tant qu’étudiant? En effet, certains commerces et supermarchés offrent des rabais aux personnes étudiantes - mais il faut le savoir et souvent se rendre à l’épicerie dans une plage horaire bien précise.

Super C

Quelques succursales Super C offrent, du lundi au mercredi, un 10% de rabais lors d’un achat de 40$ ou plus aux étudiants du cégep et de l’université.

Il faut évidemment présenter une carte étudiante valide au moment de payer. Certains items sont exclus de l’offre comme le lait, les billets de loterie, l’alcool et les cartes-cadeaux.

Attention: sur une centaine de Super C partout au Québec, seulement quatre succursales proposent le rabais, indique-t-on sur leur site web.

À Montréal, le Super C Marché St-Jacques, situé dans le Village, offre le rabais. À Sherbrooke, les Super C Portland, Belvédère et Fleurimont ont la même offre.

Métro

Les étudiants du cégep et de l’université bénéficient d’un rabais de 10% du lundi au mercredi dans certaines épiceries Métro .

Il suffit de présenter sa carte étudiante valide au moment de payer son épicerie. Aucun achat minimum ne semble être requis, selon le site web du supermarché. Tout comme chez Super C, certains items sont exclus de la promotion.

Là aussi, seules quelques succursales participent à la promotion.

Le Métro Marché Belvédère, à Sherbrooke, ainsi que le Métro Plus des Forges, à Trois-Rivières, en font partie. À Montréal, il est possible de bénéficier du rabais au Métro Alimentation Johny Bélair, situé sur le Plateau-Mont-Royal, et au le Métro Alimentation Tony Brunelle, dans Côte-des-Neiges.

Bulk Barn

Chaque mercredi, les étudiants du secondaire, du cégep et de l’université peuvent recevoir 15% de rabais sur leur facture chez Bulk Barn . L’offre est aussi valide pour les aînés.

Il ne suffit que de présenter une pièce d’identité valide à la caisse.

Adonis

Les étudiants du cégep et de l’université peuvent profiter d’un rabais de 10% tous les jours de la semaine au Adonis.

L’offre est seulement disponible dans les succursales de la rue Peel, à proximité de l’École de technologie supérieure (ÉTS), ainsi que de la rue Sainte-Catherine Ouest, dans le centre-ville de Montréal.

Pour avoir droit au rabais, il faut présenter une carte étudiante valide.

Provigo

Dans la plupart des Provigo, il est possible d’avoir une remise de 10% en points PC Optimum lorsqu’on est étudiant chaque lundi.

Pour profiter de cette offre, il faut montrer sa carte étudiante valide et être membre de la carte PC Optimum. Cette carte permet d’accumuler des rabais qui peuvent éventuellement être utilisés pour économiser sur l’épicerie. Chaque tranche de 10 000 points offre 10$ de rabais.

24 heures a contacté le Provigo de l’avenue du Parc, à Montréal, ainsi que le Provigo Matthieu Aubé, à Sherbrooke, afin de confirmer l’existence de cette offre. Aucune des deux succursales n’a toutefois pu confirmer que cette promotion était disponible dans tous les Provigo, alors vaut mieux s’informer auprès de votre épicier.