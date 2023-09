Comment changer votre nom et apparence dans Starfield

Partager







Vous voulez changer l’apparence de votre personnage dans Starfield après la création de celui-ci au début du jeu? Bonne nouvelle: ça se fait, pour un prix. Vous pouvez même changer de nom!

J’en ai parlé un peu dans l’article «Voici tous les noms que Vasco peut prononcer», car j’ai décidé de changer mon nom peu de temps après avoir lancé le jeu. C’est très simple, mais ça va vous coûter quelques crédits. Et vous devez avoir au moins découvert New Atlantis, alors il faudra avancer un peu la quête principale pour s’y rendre.

Voici les étapes à suivre pour changer votre apparence et votre nom dans Starfield

Pour changer votre apparence, vous devez tout simplement visiter une boutique «Enhance». La première que vous risquez de croiser sera à New Atlantis, vers la fin de la mission «One Small Step».

La boutique «Enhance» se trouve dans le district commercial, juste en face de l’immeuble «UC Distribution Center». Vous pouvez vous rendre au district commercial à pied, ou en prenant le train. En sortant du train, continuez un peu vers la gauche et longez la fontaine avec les nénuphars avec l’enseigne «New Atlantis Corporate Park».

Bethesda / Pèse sur start

Encore perdu? Voici une version vidéo du chemin à suivre!

Une fois arrivé chez «Enhance», parlez à la personne derrière le comptoir et payez 500 crédits.

Bethesda / Pèse sur start

Un menu de personnalisation semblable à celui du début du jeu vous sera présenté, et vous pourrez changer votre apparence. Une fois votre apparence modifiée, vous aurez aussi l’option de changer votre nom ou vos pronoms. Vous n’aurez pas besoin de payer 500 crédits pour chaque changement, mais si vous sauvegardez et fermez le menu et que vous avez oublié quelque chose, il faudra débourser à nouveau.

Bethesda / Pèse sur start

Il faut souligner qu’en utilisant cette méthode, vous ne pouvez pas changer les «Traits» et votre «Background».

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series X/S. Le jeu est aussi offert sur Game Pass.