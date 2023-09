La maison de Marilyn Monroe sauvée in extremis de la démolition à Los Angeles

Partager







L’ancienne maison de Marilyn Monroe a été temporairement sauvée de la démolition.

Le 8 septembre, le conseil municipal de Los Angeles a voté à l’unanimité une motion visant à sauver la dernière propriété de la défunte star et à la reconnaître comme monument culturel historique. Traci Park, la conseillère municipale du 11e district, où se trouve la demeure, dans le quartier de Brentwood, a présenté la motion d’urgence. Elle a déclaré que la maison avait été vendue en juillet et que les nouveaux propriétaires avaient récemment déposé une demande pour la démolir.

Lors d’une conférence de presse à laquelle a participé Deadline vendredi, elle a déclaré: «Malheureusement, le ministère du Bâtiment et de la Sécurité a délivré un permis de démolition avant que mon équipe et moi puissions intervenir pleinement et résoudre ce problème.»

À la suite de la décision du conseil, le ministère de la Construction et de la Sécurité a publié un avis officiel pour «arrêter la construction», ainsi qu’un «avis d’intention de révoquer» le permis de démolition.

Photo Domaine public

Affirmant que la propriété ne serait pas «démolie, substantiellement modifiée ou enlevée», l’avis stipulait: «En vertu de l’ordonnance sur le patrimoine culturel, cette action déclenche immédiatement une suspension temporaire de tous les permis de construire pendant que la question est examinée par la Commission du patrimoine culturel et le Conseil municipal.»

«Pour les gens du monde entier, Marilyn Monroe était plus qu’une simple icône du cinéma, a ajouté Traci Park. Son histoire, depuis son enfance difficile dans des orphelinats et des familles d’accueil jusqu’à ce qu’elle devienne une sensation mondiale, est un brillant exemple de ce que signifie surmonter l’adversité.»

L’actrice de Certains l’aiment chaud a vécu dans la propriété pendant les derniers mois de sa vie. Elle y a été retrouvée morte à la suite d’une overdose de barbituriques en 1962. Marilyn Monroe avait 36 ans.

