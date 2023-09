Premier teaser du film Aquaman and the Lost Kingdom [VIDÉO]

Partager







Un teaser pour le film Aquaman and the Lost Kingdom a été diffusé dimanche soir, préparant les fans à la vraie bande-annonce prévue le 14 septembre.

Le teaser met en vedette Jason Momoa dans le rôle d’Aquaman et Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Black Manta. Patrick Wilson, Nicole Kidman et Amber Heard sont de retour. Mais, il y a eu trois sessions de «reshoots», où les tournages ont dû reprendre pour modifier le film, alors on ne sait pas combien de temps ces derniers passeront à l’écran.

Teaser Aquaman and the Lost Kingdom

Le film sort en salle le 20 décembre.