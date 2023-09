À vendre: Une maison avec une cour de RÊVE à Sutton pour 2 295 000$

Partager







Vous pensez que la perfection n'existe pas? Détrompez-vous!

Voici un domaine exceptionnel, niché sur un terrain de près de 20 acres, qui risque d'en faire rêvasser plusieurs. Les futurs acheteurs se trouveront à 3 minutes du village de Sutton qui recèle de boutiques, restaurants, microbrasseries et cafés.

Guillaume Gorini Studio Point de Vue

Cette propriété fut rénovée avec un souci du détail qui offre un espace de vie chaleureux et confortable.

Avec une abondance de fenêtres, l’intérieur est baigné d’une douce lumière.

Guillaume Gorini Studio Point de Vue

Le vaste salon et la salle à manger adjacente forment un espace convivial idéal pour les soirées bien arrosées entre amis.

Guillaume Gorini Studio Point de Vue

Guillaume Gorini Studio Point de Vue

Un boudoir intimiste offre un coin de retraite pour des moments de calme. Un solarium relie avec grâce l'intérieur à la cour arrière magnifiquement aménagée, où une piscine scintillante, un spa luxueux et une terrasse invitent à la détente. Il est facile de s'imaginer profiter de telles installations durant la période estivale.

Guillaume Gorini Studio Point de Vue





Du côté des chambres, la chambre principale est digne des plus beaux sanctuaires (rien de moins). Vous aimerez sa pièce-penderie et sa grande salle de bain attenante qui est digne des plus beaux magazines de design.

Guillaume Gorini Studio Point de Vue

Les quatre autres chambres à coucher offrent également confort et intimité. Au total, la maison dispose de trois salles de bain complètes et d'une salle d'eau.

Les futurs propriétaires de cette maison d'exception devront débourser 2 295 000$ pour en faire l’acquisition. Il faut contacter Kévin Perreault et Vincent Gaudreau-Bussière chez Engel & Völkers pour obtenir plus d'informations.

