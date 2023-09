Buvette Daphnée: Une nouvelle buvette montréalaise à Ottawa

Partager







Montréal s’invite à Ottawa à la Buvette Daphnée. Coup d'œil sur cette nouvelle adresse qui ne passe pas inaperçue.

Installée dans le fameux Marché By, la Buvette Daphnée deviendra une découverte enthousiasmante à Ottawa.

Fortement inspirée par les buvettes de quartier qui se font nombreuses à Montréal, l’équipe derrière la Buvette Daphnée souhaitait doter la capitale canadienne d’une adresse où le service chaleureux et les bons vins d’ici priment.

Ouverte depuis peu, la buvette ravit déjà les habitants du coin et l’enthousiasme est au rendez-vous. Les clients déjà fidélisés s’installent dans l’incroyable local de 48 places (signé IVY Studio), boivent du bon vin au verre et découvrent les plats préparés avec soin par la cheffe Dominique Dufour.

Buvette Daphnée propose une dizaine de petits plats très inspirés de la cuisine de saison. Le tout est présenté en petites portions que l’on partage sans modération.

Se succèdent tartare d’espadon de la Gaspésie, tête fromagée en croûte et plat de morilles qui brillent de créativité. La jeune cheffe Dominique Dufour met la gomme pour créer des plats appétissants autant pour les yeux que pour les papilles.

À noter que les plats promettent de changer au gré des saisons. Attendez-vous à des surprises à chaque visite.

Et puis, la carte des vins est vraiment inspirante, un travail exemplaire de la part du sommelier Nicolas Leduc (autrefois au Rita à Montréal), qui est l’un des associés du projet, en compagnie de Gabriel Jort, Jordan Holley (chef du Riviera à Ottawa) et la cheffe Dominique Dufour.

Ici, les jus vivants, naturels et en biodynamie, sont mis de l’avant. Les vins canadiens et québécois vivent également leur heure de gloire. Parmi les vignerons québécois, Domaine Bergeville, Domaine du Nival et Pinard et Filles figurent sur la carte.

Bien que la Buvette Daphnée soit le premier enfant de cette équipe, l’avenir s’annonce prometteur alors que la brigade aura le vent dans les voiles dans les prochains mois. On promet de les garder à l'œil.

11 William St, Ottawa, Ontario

