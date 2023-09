«Optimiste» et «confiant», le ministre de l'Environnement Benoit Charette n’est pas écoanxieux

Partager







Malgré un été fortement marqué par les feux de forêt qui ont brûlé 1,5 million d’hectares au Québec, le ministre de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, Benoit Charette, n’est pas écoanxieux. L'élu caquiste se dit même plutôt «optimiste» et «confiant» pour la suite des choses.

Questionné par 24 heures, le ministre Charette assure qu’il reconnaît l’importance et la gravité de la situation, mais refuse de se définir comme écoanxieux.

«Je suis tout de même optimiste pour la suite des choses. J'ai confiance en l'intelligence humaine. L'humanité, au fil des années, a traversé de nombreuses crises. C'en est une. Je suis confiant que la mobilisation de tous puisse nous permettre de relever le défi», a-t-il répondu.

24 heures avait déjà posé cette question à M. Charette et à ses collègues des groupes d’opposition en 2021. À l’époque, il était le seul des quatre politiciens interrogés à avoir répondu ne jamais se sentir écoanxieux.

Avec les feux de forêt et tous les événements climatiques extrêmes qui ont marqué l’été 2023, on a eu envie de lui reposer la question pour savoir si sa réponse avait changé... mais non.

Il dit toutefois comprendre ceux qui ressentent de l'écoanxiété et insiste sur le fait qu’il est important de la combattre en posant des gestes concrets.

«Je devine très bien, pour parler avec plusieurs citoyens, à quel point ça vient perturber leur quiétude, confie-t-il. Mais ces gens-là, il faut leur dire qu'on est mobilisés, qu'on a un gouvernement, au Québec à tout le moins, qui prend le dossier très au sérieux et multiplie les actions pour faire sa contribution.»

Groupe d’experts en adaptation

Le ministre annonçait, lundi matin, la mise sur pied d’un groupe d’experts qui sera chargé de le conseiller sur l’adaptation aux changements climatiques.

«C'est un groupe qu'on va solliciter pour regarder les meilleures pratiques à travers le monde et nous aider à identifier les angles morts qu'on pourrait avoir au niveau de notre couverture de risque», explique M. Charette.

Leurs recommandations devraient être utilisées dans l’élaboration du prochain plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte qui sera présenté au printemps 2024.

Le gouvernement du Québec a octroyé une enveloppe de 1,5 milliard $ sur cinq ans à l’adaptation aux changements climatiques. Une partie de cette somme est disponible pour les municipalités qui ont besoin d’aide financière pour s’adapter. Mais c’est bien loin des 2 milliards $ par année qu’elles réclamaient l’an dernier.

«En matière d'adaptation, tout n'est pas une question d'argent, répond le ministre. C’est une question de planification et de prévention», dit-il.

En juillet 2022, une étude de WSP Canada et Ouranos pour le compte de l’Union des municipalités du Québec concluait que les villes allaient devoir dépenser 2 milliards $ additionnels par année jusqu’en 2055 en raison des risques chroniques engendrés par les changements climatiques.

La facture totale avoisinerait les 75 milliards $ pour le siècle à venir, seulement pour les infrastructures, et dans un scénario réaliste de diminution des émissions de gaz à effet de serre.

«On a déjà 1,5 milliard de dollars de budgetés. C'est une somme mise à jour annuellement, donc on peut penser que, l'année prochaine, cette somme sera encore largement bonifiée», laisse entrevoir le ministre.

Les personnes ou organisations qui feront partie du groupe d’experts sur l’adaptation aux changements climatiques devraient être annoncées au cours des prochains jours.