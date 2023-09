Téléréalités sur demande: un nouveau service disponible sur Vidéotron

Partager







Les amateurs de téléréalité qui ont un compte Helix seront servis puisque le service de vidéo sur demande Hayu – qui offre plus de 300 séries de téléréalité - sera désormais disponible pour les clients de Vidéotron.

Les abonnés pourront ainsi suivre la dernière saison de «Love Island», s’évader en bateau avec «Below Deck» ou connaître les derniers rebondissements des séries «Real Housewives» grâce à la plateforme créée par NBCUniversal.

Plus de 300 séries seront offertes depuis un compte Helix existant, aussi bien sur un téléphone mobile, que sur une tablette, un ordinateur portable ou encore un téléviseur connecté.

«Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Vidéotron pour offrir aux amateurs de téléréalité du Québec et de l'est de l'Ontario un plus grand accès au meilleur contenu du genre», a souligné mardi Hendrik McDermott, Directeur général des services directs aux consommateurs à l’international.

La plateforme sera accessible directement sur un compte Vidéotron existant et via la fonction de commande vocale Helix sur la télécommande Vidéotron.