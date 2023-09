Vélo fantôme soulignera aussi la mort des piétons

Partager







Pour ses 10 ans, Vélo fantôme Montréal prend de l’ampleur: des bicyclettes et des souliers blancs seront à présent installés à la grandeur de la province à l’endroit précis d’un accident mortel impliquant un cycliste ou un piéton.

«Ça nous démangeait depuis longtemps d’installer des mémoriaux pour les piétons et dans tout le Québec, pas seulement pour les vélos à Montréal et ses environs. Depuis le début, on parle d’usagers vulnérables dans nos discours, ce qui implique autant les cyclistes que les piétons», explique le porte-parole du regroupement, Laurent Deslauriers.

Dix ans jour pour jour après la mise en place du premier mémorial sur Le Plateau-Mont-Royal le 12 septembre 2013, l’organisme, désormais national, devient Souliers et Vélos fantômes Québec (SVFQ).

Depuis, 21 vélos peints en blanc ont été érigés sur le territoire montréalais et à Sherbrooke, en 2021. «Mais il y a beaucoup plus de victimes», précise M. Deslauriers.

Selon une compilation des rapports transmis par le Bureau du coroner, 115 cyclistes ont été fauchés par des véhicules au Québec depuis 2013, note le regroupement.

L’expansion des activités de SVFQ a été annoncée mardi matin lors d’une mêlée de presse devant les bureaux de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault. Une campagne de sociofinancement a été lancée par la même occasion.

Pour marquer le coup, 645 paires de souliers peintes en blanc ont été déposées à l‘angle de la côte du Beaver Hall et du boulevard René-Lévesque, en l’honneur du même nombre de piétons décédés lors d’une collision sur la route dans la dernière décennie.

Les (gros) véhicules à moteur toujours privilégiés

Les vélos fantômes sont devenus avec les années une revendication en faveur de l’installation d’aménagement cyclable sécurisé, dans des villes où la circulation des véhicules à moteur est toujours une priorité.

Entre 2017 et 2022, le nombre de cyclistes accidentés dans une collision avec un véhicule routier a baissé de 9%, apprennent les données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«On reste prudent par rapport aux données qui stipulent une diminution de ces accidents», prévient toutefois Laurent Deslauriers de Souliers et Vélos fantômes Québec.

«Les aménagements s’améliorent et les comportements changent, mais on ne peut pas parler d’une tendance à la baisse d’un point de vue statistique», poursuit-il, notamment parce que les collisions mortelles ont connu une hausse moyenne de 47% en 2020 et 2021, après une diminution d’à peine 20% l’année précédente.

«On observe que les gens sont victimes aux intersections et en raison de l’augmentation du poids du parc automobile, fait valoir M. Deslauriers. On ne blâme pas les conducteurs, ce sont les véhicules qui ne sont pas adaptés au partage de la route avec les usagers vulnérables.»

Les véhicules utilitaires sport (VUS) et autres camions à essence représentaient 71% des ventes automobiles dans la province en 2021 contre 24% en 1990, selon la dernière édition de l’État de l’énergie au Québec.

Le risque de subir des blessures mortelles est 200% plus élevé pour un piéton ou un cycliste frappé par ce genre de camions plutôt que par un petit véhicule, conclut une récente étude de l’institut Vias basé à Bruxelles.